5 biện pháp tự nhiên để làm sáng da một cách hiệu quả: Các tín đồ làm đẹp mau mau lưu vào nhé!

Để da mặt sáng đều màu, cần loại bỏ hết tạp chất tích tụ trên da mặt hàng ngày. Do đó, các biện pháp tự nhiên được đề xuất ngày hôm nay thực hiện một số chức năng như sau. Nó cũng hoạt động như một chất tẩy tế bào chết và loại bỏ dầu thừa từ lỗ chân lông, mụn đầu đen và tế bào chết.

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ sáng của da, bao gồm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời liên tục, ô nhiễm, căng thẳng và thiếu thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. May mắn thay, có một số biện pháp tự nhiên có thể giúp làm sáng, giúp da tràn đầy sinh lực và trẻ hóa làn da của bạn. Bạn có thể quen với việc sử dụng mỹ phẩm hiện có, nhưng trên hết, có những cách để làm sáng màu da mặt của bạn một cách không tốn kém bằng các nguyên liệu tự nhiên.

2 thìa sữa chua nguyên chất (40g)

1/2 muỗng cà phê dầu hạnh nhân (5ml)

2 giọt tinh dầu gỗ đàn hương

Cách làm

Đầu tiên, cho sữa chua nguyên chất vào bát và trộn với dầu hạnh nhân.

Sau đó, thêm một vài giọt tinh dầu gỗ đàn hương vào đó.

Cách dùng

Tẩy trang và rửa sạch mặt trước khi bôi.

Để trong khoảng 15 đến 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Bôi lại hai hoặc ba lần một tuần.

Dầu chanh và dầu hoa hồng

Kem dưỡng da được làm từ tinh dầu chanh và tinh dầu hoa hồng có thể làm sáng da đồng thời làm săn chắc da. Các thành phần của các loại tinh dầu này thúc đẩy sản xuất collagen và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Nguyên liệu

6 giọt dầu chanh

20 giọt tinh dầu hoa hồng

Cách làm

Cho các loại tinh dầu vào bát và trộn đều.

Cách dùng

Thoa hỗn hợp thu được lên da đã rửa sạch. Để có kết quả tốt nhất, dùng hỗn hợp này trước khi đi ngủ.

Sử dụng ít nhất 3 lần một tuần.

Bột yến mạch và hoa oải hương

Ảnh minh họa: Internet

Bột yến mạch có đặc tính dưỡng ẩm và tẩy tế bào chết nên giúp kích hoạt da. Trộn một chút bột yến mạch với dầu hoa oải hương sẽ tạo ra một công thức hoàn hảo giúp làm sáng da.

Nguyên liệu

1 muỗng canh bột yến mạch (20g)

4 giọt tinh dầu oải hương

3 thìa sữa (45ml)

Cách làm

Trước khi bắt đầu, cho bột yến mạch vào tô.

Sau đó, trộn đều bột yến mạch, dầu oải hương và sữa đến khi đặc lại.

Cách dùng

Rửa mặt thật sạch rồi thoa hỗn hợp lên.

Chờ 20 phút và sau đó rửa sạch.

Sử dụng hai lần một tuần.

Hoa cúc và mật ong

Kết hợp hoa cúc với mật ong hữu cơ tạo ra một loại kem dưỡng da phục hồi có tác dụng tốt cho làn da mệt mỏi và xỉn màu. Nếu sử dụng thường xuyên sẽ giúp làm mềm da, se khít lỗ chân lông, giúp da luôn mịn màng và tươi sáng.

Nguyên liệu

1 thìa hoa cúc khô (15g)

½ cốc nước (125ml)

2 thìa mật ong (30g)

Cách làm

Đầu tiên, đổ hoa cúc khô vào nửa cốc nước sôi.

Đến khi nước ấm lại thì lọc bã và thêm mật ong.

Cách dùng

Ngâm mặt nạ vào hỗn hợp và đắp lên mặt.

Sau khi hỗn hợp thẩm thấu hết vào da, lấy khăn ẩm lau sạch.

Sử dụng hàng ngày trước khi đi ngủ.

Hỗn hợp sữa, cam và mật ong

Phương pháp điều trị này có tác dụng làm sáng da tức thì và rất tốt cho việc dưỡng ẩm. Vitamin C là một yếu tố quan trọng trong việc giữ cho làn da tươi sáng và mềm mại. Các đặc tính chống oxy hóa của vitamin C giúp giảm thiểu tác động tiêu cực lên da. Vì lý do này, sử dụng hỗn hợp đơn giản gồm sữa, cam và mật ong có thể rất có lợi cho làn da của bạn. Khuyến cáo chỉ nên sử dụng hỗn hợp này vào ban đêm.

Nguyên liệu

3 thìa sữa (45ml)

2 thìa nước cam (30ml)

1 muỗng canh mật ong (15g)

Cách làm

Trộn đều tất cả thành phần lạ với nhau.

Cách dùng

Sau khi tẩy trang, thoa đều hỗn hợp lên khắp mặt.

Chờ trong 20 phút và rửa sạch.

Sử dụng hai lần một tuần.

Bạn có cảm thấy da của mình đang xỉn màu và khô không? Các biện pháp tự nhiên này rất rẻ và dễ thực hiện tại nhà. Ngoài ra, nó còn giúp điều chỉnh độ pH của da mặt và duy trì độ ẩm. Vậy còn ngại gì mà không thử ngay nào.

(Theo Steptohealth)