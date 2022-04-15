5 cách để điều trị nhiệt miệng một cách nhanh chóng

Có một số biện pháp tự nhiên góp phần đẩy nhanh quá trình điều trị và giảm thiểu sự khó chịu. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, hiệu quả của những liệu pháp này chỉ dựa trên những bằng chứng mang tính dân gian. Tuy vậy, các biện pháp này vẫn an toàn và có thể giúp giảm đau.

Nhiệt miệng là một vết loét hoặc tổn thương nhỏ trên màng nhầy của miệng hoặc lợi. Một số triệu chứng nhiệt miệng rất đau, nhưng thường không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng. Trên thực tế, hầu hết bệnh viêm miệng sẽ tự lành trong vòng một hoặc hai tuần. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể chữa khỏi bệnh viêm miệng nhanh hơn?

Mật ong là một trong những nguyên liệu tự nhiên tốt nhất để điều trị các tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe làn da. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy rằng thoa mật ong có thể làm giảm đau, kích thước và nốt đỏ khi bị nhiệt miệng. Mật ong cũng bảo vệ vùng bị viêm khỏi nhiễm trùng.

Xoa một lượng nhỏ mật ong lên vùng bị ảnh hưởng 3 đến 4 lần một ngày.

Dầu dừa

Với một số công dụng chữa bệnh và làm mỹ phẩm, dầu dừa còn là một giải pháp hữu hiệu để điều trị bệnh nhiệt miệng. Các đặc tính kháng khuẩn của dầu dừa giúp ức chế hoạt động của vi khuẩn và ngăn ngừa nhiễm trùng.

Cách làm

Đầu tiên, ngâm bông trong dầu dừa.

Nhẹ nhàng lau khu vực bị ảnh hưởng.

Lặp lại 3 đến 4 lần một ngày cho đến khi cơn đau thuyên giảm.

Hydrogen peroxide

Vì làm sạch khu vực bị ảnh hưởng là điều cần thiết, các chất như hydrogen peroxide có thể giúp điều trị viêm.

Việc bôi dung dịch chứa hydrogen peroxide tại chỗ có thể giúp ích rất nhiều trong việc điều trị viêm miệng và khử trùng vết thương. Hơn nữa, do hiệu quả của hydrogen peroxide là chất hoàn hảo để ngăn vi khuẩn sinh sôi trong khu vực bị nhiễm bệnh.

Cách làm

Đầu tiên, pha loãng 3% hydrogen peroxide trong một muỗng canh nước.

Nhúng một miếng bông vào hỗn hợp và thoa lên vùng da bị viêm.

Lặp lại 2-3 lần một ngày.

Nếu vết thương ở trong miệng, hãy pha loãng một thìa hydrogen peroxide trong nửa cốc nước. Sau đó, súc miệng trong 2 phút trước khi nhổ hết hỗn hợp trong miệng. Lặp lại ba lần một ngày.

Hoa cúc la mã

Ngoài việc giúp chữa lành vết loét lạnh nhanh chóng, hoa cúc có thể là một cứu cánh tuyệt vời khi bị dị ứng và tổn thương da. Cây có chứa azulene và levomenol, giúp hoa cúc có đặc tính chống viêm và khử trùng. Đây là lý do tại sao những thành phần này rất hiệu quả chống lại các vấn đề về nhiệt miệng.

Cách làm

Đầu tiên, chuẩn bị một ly trà hoa cúc đặc.

Nhúng gạc hoặc bông gòn sạch vào trà hoa cúc và làm ẩm nó.

Đắp lên vùng bị viêm khoảng năm 5 rồi bỏ bông ra.

Bạn cũng có thể đắp trực tiếp túi trà hoa cúc đã ngâm lên vết thương.

Lặp lại 2-4 lần một ngày.

Sữa chua nguyên chất

Probiotics trong sữa chua ngăn chặn sự tiếp cận của các vi khuẩn gây bệnh và giúp duy trì một đường ruột khỏe mạnh.

Các chuyên gia không chắc chắn về nguyên nhân chính xác của bệnh viêm miệng. Tuy nhiên, trong số các yếu tố góp phần là nhiễm trùng H Pylori và bệnh viêm đường ruột. Do đó, ăn và thoa sữa chua tự nhiên có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm miệng.

Sữa chua tập trung nhiều men vi sinh và lợi khuẩn giúp chống lại vi khuẩn H. Pylori. Nó cũng điều chỉnh độ axit (pH) của da và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Cách sử dụng

Ăn 1 hộp sữa chua mỗi ngày.

Bạn cũng có thể thoa sữa chua trực tiếp lên vùng da bị mụn.

Bôi liên tục 3 lần/ ngày mà không cần rửa lại.

Trong hầu hết các trường hợp, bệnh nhiệt miệng có thể được điều trị nhanh chóng tại nhà mà không cần đến bệnh viện. Tuy nhiên, trong những trường hợp khác, các triệu chứng của nhiệt miệng có thể kéo dài hơn và trở nên tồi tệ hơn. Trong những trường hợp như vậy, cần đi khám sức khỏe để xác định nguyên nhân.

Bạn nên đến gặp bác sĩ nếu xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây:

Các triệu chứng của nhiễm trùng miệng nhiều

Viêm miệng mới phát triển trước khi bệnh viêm miệng được chữa khỏi hoàn toàn

Nếu vết loét viêm miệng không biến mất trong vòng 2 tuần

Khi viêm miệng gây đau đớn tột độ

Nếu viêm miệng lan đến môi

Đau trong miệng gây cản trở ăn uống bình thường

Triệu chứng sốt

Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử các biện pháp tự nhiên đã đề cập phía trên để giảm cơn đau do nhiệt miệng. Tuy nhiên, nếu tình hình không cải thiện thì bạn phải đến bệnh viện để khám ngay.

(Theo Steptohealth)