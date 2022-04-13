Cách sử dụng baking soda giúp cho mái tóc bóng khỏe

Chăm sóc tóc 13/04/2022 19:04

Baking soda có giá phải chăng và có thể dễ dàng tìm được nên nó là một lựa chọn vô cùng thích hợp cho những liệu pháp làm đẹp tại nhà.

Các cách sử dụng bakinh soda là vô hạn và nó cũng là thành phần chính trong các liệu pháp làm đẹp như chăm sóc tóc, chăm sóc da tại nhà mà giá cả lại phải chăng và dễ dàng tìm mua. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 6 cách sử dụng baking soda giúp cho mái tóc bóng khỏe.

1. Baking soda là gì?

Cách sử dụng baking soda giúp cho mái tóc bóng khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Baking soda là một hỗn hợp chất rắn kết tinh màu trắng có thành phần chính có tính kiềm. Nó có giá cả phải chăng và dễ tìm mua nên vô cùng thích hợp với các liệu pháp tự nhiên làm đẹp tại nhà và cũng có nhiều người sử dụng baking soda trong nhà bếp. Để có thể tận dụng những tác dụng tuyệt vời của baking soda thì qua bài viết dưới đây chúng ta hãy cũng xem cách để sử dụng nó một cách đúng nhất. Vì nếu không sử dụng chúng một cách chính xác thì có thể gây ra những tác dụng phụ không mog muốn.

2. 6 cách sử dụng baking soda để chăm sóc tóc

Làm dầu gội đầu

Khi tóc dễ xơ rối hay chân tóc có quá nhiều bã nhờn khiến cho tóc lúc nào cũng bóng dầu thì hãy dùng baking soda để giải quyết vấn đề này. Baking soda thích hợp được sử dụng như là dầu gội do các thành phần có tính kiềm trong nó có thể loại bỏ dầu và gàu trên tóc.

Cách làm:

  • Khi sử dụng chỉ cần trộn dầu gội và baking soda với một lượng tương đương.
  • Và sau đó cứ gội như bình thường bạn làm. Điều này sẽ giúp tóc bạn sạch và bồng bềnh hơn.

Liệu pháp điều trị cho tóc dầu

Nếu như tóc bạn lúc nào cũng bóng dầu từ chân đến đuôi tóc thì tốt hơn bạn nên sử dụng baking soda để điều tiết lượng bã nhỡn đã tiết ra. 

Nguyên liệu:

  • 1 cốc nước 200ml
  • 2 muỗng canh baking soda (18g)

Cách làm:

  • Cho tất cả nguyên liệu vào bình xịt và trộn đều
  • Lắc chai rồi xịt dung dịch lên tóc trước khi gội đầu 10 phút
  • Dùng ngón tay massage để dung dịch thấm đều vào tóc và gội lại bình thường

Tăng cường hiệu quả của dầu xả

Bạn cũng có thể tăng cường hiệu quả của dầu xả bằng cách thêm baking soda vào. Trong khi dầu xả loại bỏ lớp biểu bì làm cho tóc bóng mềm thì baking soda sẽ trung hòa lượng axit còn dư.

  • Trộn đều dầu xả với baking soda theo tỷ lệ 1:1
  • Thoa lên tóc sau khi gội và để trong 5-10 phút rồi xả lại với nước sạch

Điều trị gàu

Gàu là nguyên nhân khiến nhiều người khổ sở. Sau khi sử dụng đủ loại dầu gội và các sản phẩm liên quan chắc hẳn bạn vẫn chưa tìm được giải pháp nào để trị dứt điểm nó. Vì sau một thời gian biến mất thì gàu lại đột ngột quay trở lại. Vì gàu có liên quan đến nhiều yếu tố do bệnh viêm da có vảy. Do đó mà việc điều trị trở nên khó khăn. Tuy nhiên, có một số trường hợp là do da đầu khô. Vì vậy hãy thử 3 phương pháp đã nêu trên để khắc phục tình trạng này.

Gội đầu không cần dầu gội

Nhiều người gội đầu mà không cần dùng dầu gội mà thay vào đó là dùng hỗn hợp baking soda và giấm để gội và dưỡng tóc. Tuy nhiên loại tóc của mỗi người là khác nhau vì vậy nên thử xem phản ứng của loại dầu gôi này ở vùng nhỏ trước khi bắt đầu gội và xem phản ứng của nó với da như thế nào.

Loại bỏ dư lượng sản phẩm

Việc quan trọng cần nhấn mạnh là nó hoàn toàn có thể dùng để gội đầu. Có thể nói cách khác thì baking soda là một liệu pháp hiệu quả để loại bỏ dư lượng của các sản phẩm tóc như thuốc nhuộm, gel, mousses và sáp vuốt tóc.

(Theo Steptohealth)

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