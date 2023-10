Cách sử dụng baking soda giúp cho mái tóc bóng khỏe

Khi tóc dễ xơ rối hay chân tóc có quá nhiều bã nhờn khiến cho tóc lúc nào cũng bóng dầu thì hãy dùng baking soda để giải quyết vấn đề này. Baking soda thích hợp được sử dụng như là dầu gội do các thành phần có tính kiềm trong nó có thể loại bỏ dầu và gàu trên tóc.

Khi sử dụng chỉ cần trộn dầu gội và baking soda với một lượng tương đương.

Và sau đó cứ gội như bình thường bạn làm. Điều này sẽ giúp tóc bạn sạch và bồng bềnh hơn.

Liệu pháp điều trị cho tóc dầu

Nếu như tóc bạn lúc nào cũng bóng dầu từ chân đến đuôi tóc thì tốt hơn bạn nên sử dụng baking soda để điều tiết lượng bã nhỡn đã tiết ra.

Nguyên liệu:

1 cốc nước 200ml

2 muỗng canh baking soda (18g)

Cách làm:

Cho tất cả nguyên liệu vào bình xịt và trộn đều

Lắc chai rồi xịt dung dịch lên tóc trước khi gội đầu 10 phút

Dùng ngón tay massage để dung dịch thấm đều vào tóc và gội lại bình thường

Tăng cường hiệu quả của dầu xả

Bạn cũng có thể tăng cường hiệu quả của dầu xả bằng cách thêm baking soda vào. Trong khi dầu xả loại bỏ lớp biểu bì làm cho tóc bóng mềm thì baking soda sẽ trung hòa lượng axit còn dư.

Trộn đều dầu xả với baking soda theo tỷ lệ 1:1

Thoa lên tóc sau khi gội và để trong 5-10 phút rồi xả lại với nước sạch

Điều trị gàu

Gàu là nguyên nhân khiến nhiều người khổ sở. Sau khi sử dụng đủ loại dầu gội và các sản phẩm liên quan chắc hẳn bạn vẫn chưa tìm được giải pháp nào để trị dứt điểm nó. Vì sau một thời gian biến mất thì gàu lại đột ngột quay trở lại. Vì gàu có liên quan đến nhiều yếu tố do bệnh viêm da có vảy. Do đó mà việc điều trị trở nên khó khăn. Tuy nhiên, có một số trường hợp là do da đầu khô. Vì vậy hãy thử 3 phương pháp đã nêu trên để khắc phục tình trạng này.

Gội đầu không cần dầu gội

Nhiều người gội đầu mà không cần dùng dầu gội mà thay vào đó là dùng hỗn hợp baking soda và giấm để gội và dưỡng tóc. Tuy nhiên loại tóc của mỗi người là khác nhau vì vậy nên thử xem phản ứng của loại dầu gôi này ở vùng nhỏ trước khi bắt đầu gội và xem phản ứng của nó với da như thế nào.

Loại bỏ dư lượng sản phẩm

Việc quan trọng cần nhấn mạnh là nó hoàn toàn có thể dùng để gội đầu. Có thể nói cách khác thì baking soda là một liệu pháp hiệu quả để loại bỏ dư lượng của các sản phẩm tóc như thuốc nhuộm, gel, mousses và sáp vuốt tóc.

(Theo Steptohealth)