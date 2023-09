Hãy thêm ngay món này vào thực đơn để không bị tăng cân trở lại

Dữ liệu phân tích bao gồm chế độ ăn kiêng và thông tin tình trạng sức khỏe của tổng số 940 người. Trong số những người tham gia nghiên cứu, những người ăn 3/4 cốc đậu nành mỗi ngày giảm được 340 g trọng lượng trung bình sau 6 tuần. Mặc dù không hạn chế hoặc kiểm soát các loại thực phẩm khác.

Theo các nghiên cứu trước đây, các loại đậu mang lại cảm giác no lâu. Chìa khóa để giảm cân là do cảm giác no mà họ nhà đậu mang lại. Theo nhóm nghiên cứu, 90% trường hợp ăn kiêng thất bại là do đói và không kiểm soát được cơn thèm ăn. Có nghĩa là nếu bạn ăn những thức ăn có cảm giác no cao thì tỷ lệ thành công của việc ăn kiêng cũng tăng theo.

Đậu cũng là một loại thực phẩm thay thế cho protein động vật hoặc chất béo không lành mạnh. Nó cũng có lợi cho sức khỏe ở chỗ làm giảm mức cholesterol xấu (LDL). Một chuyên gia cho biết "Thực vật giàu protein như đậu và các loại hạt có rất nhiều thành phần có lợi như chất xơ, vitamin, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa".

(Theo Kormedi)