Hãy thêm ngay món này vào thực đơn để không bị tăng cân trở lại

Giảm cân 12/04/2022 18:15

Theo một nghiên cứu gần đây việc ăn các loại đậu như đậu Hà Lan, đậu xanh và đậu lăng có thể giúp bạn giảm cân.

Hãy thêm ngay món này vào thực đơn để không bị tăng cân trở lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu gần đây việc ăn các loại đậu như đậu Hà Lan, đậu xanh và đậu lăng có thể giúp bạn giảm cân. Kết quả của nghiên cứu này, phân tích dữ liệu từ 21 thử nghiệm lâm sàng liên quan đến các loại đậu, cho thấy rằng các loại đậu làm tăng cảm giác no ở những người ăn kiêng và giúp họ giảm cân.

 Một nhóm nghiên cứu từ Bệnh viện St. Michael ở Toronto, Canada đã đăng trên thông báo trực tuyến của bệnh viện rằng "Mặc dù hiệu quả giảm cân không lớn, nhưng nghiên cứu này khẳng định rằng cách giảm cân đơn giản bằng cách tuân theo chế độ ăn kiêng có chứa các loại đậu là quan trọng hơn cả. Nó cũng đóng một vai trò trong việc ngăn chặn việc sau khi giảm cân sẽ tăng cân trở lại".

Hiệu quả ăn kiêng của các loại đậu là do các chất dinh dưỡng trong đậu. Tiến sĩ Dana Angelo White, giáo sư y học thể thao và chuyên gia dinh dưỡng đã đăng trên tạp chí sức khỏe Health của Mỹ rằng: "Đậu rất giàu chất xơ, protein, vitamin, khoáng chất và giúp giảm mức cholesterol".

Đậu cũng có chỉ số đường huyết thấp, giúp giảm cân. Chỉ số đường huyết thấp có nghĩa là thức ăn được tiêu hóa chậm. Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao làm tăng lượng đường trong máu nhanh chóng, dẫn đến bệnh tiểu đường và béo phì.

Dữ liệu phân tích bao gồm chế độ ăn kiêng và thông tin tình trạng sức khỏe của tổng số 940 người. Trong số những người tham gia nghiên cứu, những người ăn 3/4 cốc đậu nành mỗi ngày giảm được 340 g trọng lượng trung bình sau 6 tuần. Mặc dù không hạn chế hoặc kiểm soát các loại thực phẩm khác.

Theo các nghiên cứu trước đây, các loại đậu mang lại cảm giác no lâu. Chìa khóa để giảm cân là do cảm giác no mà họ nhà đậu mang lại. Theo nhóm nghiên cứu, 90% trường hợp ăn kiêng thất bại là do đói và không kiểm soát được cơn thèm ăn. Có nghĩa là nếu bạn ăn những thức ăn có cảm giác no cao thì tỷ lệ thành công của việc ăn kiêng cũng tăng theo.

Đậu cũng là một loại thực phẩm thay thế cho protein động vật hoặc chất béo không lành mạnh. Nó cũng có lợi cho sức khỏe ở chỗ làm giảm mức cholesterol xấu (LDL). Một chuyên gia cho biết "Thực vật giàu protein như đậu và các loại hạt có rất nhiều thành phần có lợi như chất xơ, vitamin, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa".

(Theo Kormedi)

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