Một người đàn ông 60 tuổi ở Đức đã tự nguyện tiêm 90 lần vaccine COVID-19. Người này được cho là đã được tiêm chủng hàng chục lần như vậy để bán thẻ tiêm chủng có ghi số sê-ri vaccine cho những người không muốn tiêm vaccine.

Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông 60 tuổi ở Đức đã tự nguyện tiêm 90 lần vaccine COVID-19. Người này được cho là đã được tiêm chủng hàng chục lần như vậy để bán thẻ tiêm chủng có ghi số sê-ri vaccine cho những người không muốn tiêm vaccine.

Người đàn ông đến từ Magdeburg, Đức đã đi vòng quanh các trung tâm tiêm chủng ở Sachsen trước khi bị cảnh sát bắt giữ. Theo Dpa News của Đức đưa tin.

Người đàn ông này đã bị phát hiện đến tiêm phòng trong hai ngày liên tiếp tại một trung tâm tiêm chủng. Hiện tại, họ đang bị điều tra vì nghi ngờ người này phát hành thẻ tiêm chủng trái phép và làm giả hồ sơ.

Người đàn ông này đã được tiêm nhiều mũi vaccine COVID-19 khác nhau được sản xuất bởi nhiều công ty dược phẩm. Tác động của tiêm vắc-xin quá mức đối với sức khỏe vẫn chưa được xác định.

Ở Đức cũng giống như nhiều quốc gia trên thế giới, tồn tại những người phản đối vaccine và từ chối tiêm phòng. Một số trong số họ đang tìm kiếm thẻ tiêm chủng giả vì để đến các cơ sở công cộng và nơi làm việc thì phải có giấy xác nhận đã tiêm vaccine.

Số lượng người được xác nhận ở Đức đã giảm và kể từ tháng 3, do ảnh hưởng của biến chủng Omicron (BA.2) đã cho thấy xu hướng tăng trở lại. Tuy vậy các biện pháp phòng dịch đang được nới lỏng. Đeo khẩu trang không còn là bắt buộc ở hầu hết các nơi mà chỉ bắt buộc khi đi các phương tiện giao thông công cộng.

(Theo Kormedi)

Bệnh thoái hóa điểm vàng là nguyên nhân gây mù lòa ở những người trên 60 tuổi Khi dân số già ngày càng gia tăng, tỷ lệ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác ngày càng cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-nguoi-dan-ong-60-tuoi-o-duc-da-tu-nguyen-tiem-90-lan-vaccine-covid-19-461211.html