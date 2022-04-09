Khi dân số già ngày càng gia tăng, tỷ lệ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác ngày càng cao.

Ảnh minh họa: Internet Đây là một căn bệnh trong đó những bất thường xảy ra ở 'điểm vàng', phần trung tâm của võng mạc, bao phủ bề mặt trong cùng của mắt và giúp chúng ta có thể nhìn được. Thoái hóa điểm vàng được chia thành thể khô và thể ướt. Thoái hóa điểm vàng thể khô là do tích tụ các chất cặn bã trong võng mạc hoặc sự suy yếu của mô thần kinh, tiến triển chậm và không gây giảm thị lực đáng kể, trong khi thoái hóa điểm vàng thể ướt gây ra hình thành các mạch máu bất thường ở điểm vàng và gây chảy máu hoặc chảy máu ở điểm vàng. Võng mạc bị phù nề và thị lực nhanh chóng bị suy giảm. Nguyên nhân lớn nhất của bệnh là do sự lão hóa của mắt. Các yếu tố khác có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mạch máu toàn thân, chẳng hạn như huyết áp cao và hút thuốc, làm tăng nguy cơ phát triển bệnh. Ngoài ra, nhiều người gốc châu Á, trong đó có Hàn Quốc, có thể bị thoái hóa điểm vàng ở người cận thị cao và viêm màng bồ đào, một căn bệnh gây viêm nhiễm ở mắt.

Khi dân số già ngày càng gia tăng, tỷ lệ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác ngày càng cao. Thoái hóa điểm vàng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở những người trên 60 tuổi tại các nước phát triển. Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác đòi hỏi việc điều trị lặp đi lặp lại bằng các mũi tiêm nội nhãn đắt tiền, nếu không có chính sách hỗ trợ nó sẽ trở thành một gánh nặng kinh tế. Theo kết quả của nghiên cứu, tỷ lệ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác ở những người trên 40 tuổi tăng đều đặn từ 39,3/10.000 người vào năm 2010 và lên 50,8 vào năm 2019. Khi phân tích theo nhóm tuổi, tỷ lệ mắc cao nhất ở nhóm trên 90 tuổi là 264,38/10.000 người, tỷ lệ mắc có xu hướng giảm dần khi tuổi càng giảm. Tỷ lệ mắc bệnh ở nam cao hơn nữ ở mọi lứa tuổi.

Để phòng tránh nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng cần tránh hút thuốc vì nó được biết đến như một yếu tố nguy cơ gây thoái hóa điểm vàng cao và cần để ý với các bệnh nhân huyết áp cao do có thể ảnh hưởng đến võng mạc. Tránh các hoạt động ngoài trời dưới ánh nắng mạnh và đeo kính râm khi ra ngoài cũng có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho mắt. Hơn hết, cần phải khám mắt thường xuyên để giữ cho đôi mắt khỏe mạnh, và những người trên 50 tuổi phải khám định kỳ mỗi năm một lần để nắm rõ nguy cơ mắc các bệnh về võng mạc trong đó có thoái hóa điểm vàng và có cách xử lý thích hợp.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/benh-thoai-hoa-diem-vang-la-nguyen-nhan-gay-mu-loa-o-nhung-nguoi-tren-60-tuoi-461120.html