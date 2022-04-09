Bệnh thoái hóa điểm vàng là nguyên nhân gây mù lòa ở những người trên 60 tuổi

Sức khỏe 09/04/2022 13:47

Khi dân số già ngày càng gia tăng, tỷ lệ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác ngày càng cao.

Bệnh thoái hóa điểm vàng là nguyên nhân gây mù lòa ở những người trên 60 tuổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một căn bệnh trong đó những bất thường xảy ra ở 'điểm vàng', phần trung tâm của võng mạc, bao phủ bề mặt trong cùng của mắt và giúp chúng ta có thể nhìn được. Thoái hóa điểm vàng được chia thành thể khô và thể ướt. Thoái hóa điểm vàng thể khô là do tích tụ các chất cặn bã trong võng mạc hoặc sự suy yếu của mô thần kinh, tiến triển chậm và không gây giảm thị lực đáng kể, trong khi thoái hóa điểm vàng thể ướt gây ra hình thành các mạch máu bất thường ở điểm vàng và gây chảy máu hoặc chảy máu ở điểm vàng. Võng mạc bị phù nề và thị lực nhanh chóng bị suy giảm.

Nguyên nhân lớn nhất của bệnh là do sự lão hóa của mắt. Các yếu tố khác có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mạch máu toàn thân, chẳng hạn như huyết áp cao và hút thuốc, làm tăng nguy cơ phát triển bệnh. Ngoài ra, nhiều người gốc châu Á, trong đó có Hàn Quốc, có thể bị thoái hóa điểm vàng ở người cận thị cao và viêm màng bồ đào, một căn bệnh gây viêm nhiễm ở mắt.

Khi dân số già ngày càng gia tăng, tỷ lệ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác ngày càng cao. Thoái hóa điểm vàng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở những người trên 60 tuổi tại các nước phát triển. Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác đòi hỏi việc điều trị lặp đi lặp lại bằng các mũi tiêm nội nhãn đắt tiền, nếu không có chính sách hỗ trợ nó sẽ trở thành một gánh nặng kinh tế.

Theo kết quả của nghiên cứu, tỷ lệ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác ở những người trên 40 tuổi tăng đều đặn từ 39,3/10.000 người vào năm 2010 và lên 50,8 vào năm 2019. Khi phân tích theo nhóm tuổi, tỷ lệ mắc cao nhất ở nhóm trên 90 tuổi là 264,38/10.000 người, tỷ lệ mắc có xu hướng giảm dần khi tuổi càng giảm. Tỷ lệ mắc bệnh ở nam cao hơn nữ ở mọi lứa tuổi.

Để phòng tránh nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng cần tránh hút thuốc vì nó được biết đến như một yếu tố nguy cơ gây thoái hóa điểm vàng cao và cần để ý với các bệnh nhân huyết áp cao do có thể ảnh hưởng đến võng mạc. Tránh các hoạt động ngoài trời dưới ánh nắng mạnh và đeo kính râm khi ra ngoài cũng có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho mắt. Hơn hết, cần phải khám mắt thường xuyên để giữ cho đôi mắt khỏe mạnh, và những người trên 50 tuổi phải khám định kỳ mỗi năm một lần để nắm rõ nguy cơ mắc các bệnh về võng mạc trong đó có thoái hóa điểm vàng và có cách xử lý thích hợp. 

7 món ăn khuya lành mạnh nên ăn trước khi đi ngủ

7 món ăn khuya lành mạnh nên ăn trước khi đi ngủ

Nếu bạn không thể ngủ vào ban đêm, tình trạng não của bạn sẽ rối tung vào ngày hôm sau, và bạn có thể rơi vào tình trạng háu ăn để lấp đầy nguồn năng lượng thiếu hụt của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   thoái hóa điểm vàng mù lòa cao huyết áp hút thuốc lá

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 36 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm