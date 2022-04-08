7 món ăn khuya lành mạnh nên ăn trước khi đi ngủ

Sức khỏe 08/04/2022 18:27

Nếu bạn không thể ngủ vào ban đêm, tình trạng não của bạn sẽ rối tung vào ngày hôm sau, và bạn có thể rơi vào tình trạng háu ăn để lấp đầy nguồn năng lượng thiếu hụt của mình.

Nếu bạn có một kỳ thi quan trọng sắp tới hoặc căng thẳng tro vòng phỏng vấn ngày mai thì khả năng cao là bạn sẽ thức cả đêm. Điều này là do cảm giác lo lắng hoặc căng thẳng cản trở giấc ngủ. Có loại thực phẩm nào giúp chữa chứng mất ngủ đột ngột hoặc chứng mất ngủ kinh niên không?

Nếu bạn không thể ngủ vào ban đêm, tình trạng não của bạn sẽ rối tung vào ngày hôm sau, và bạn có thể rơi vào tình trạng háu ăn để lấp đầy nguồn năng lượng thiếu hụt của mình. Theo Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, thiếu ngủ dẫn đến sự thèm ăn với các loại thực phẩm giàu calo. Nếu bạn bị đánh lừa bởi những món ăn giàu calo như thế này, bạn sẽ rơi vào một vòng luẩn quẩn khó có thể ngủ lại được vì  chướng bụng. Để ngăn trường hợp như vậy xảy ra cần phải ăn một thức ăn thích hợp để có thể ngăn cản sự thèm ăn trong lúc đêm muộn. Hãy cùng xem những món ăn vặt lành mạnh vào đêm khuya mà bạn có thể ăn với ít hơn 200 calo.

 1. Kiwi

7 món ăn khuya lành mạnh nên ăn trước khi đi ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có một nghiên cứu chỉ ra rằng 35% những người tham gia thí nghiệm có thời gian ngủ sớm hơn khi họ được hướng dẫn ăn kiwi một giờ trước khi đi ngủ trong 4 tuần. Kiwi có chứa chất chống oxy hóa, carotenoid, vitamin C và E, và cũng chứa một loại hormone gọi là serotonin. Hormone này có liên quan đến giấc ngủ REM. Mức độ hormone này càng thấp, bạn càng dễ bị mất ngủ. Axit folic có nhiều trong quả kiwi cũng giúp cải thiện tình trạng mất ngủ.

2. Cherry

Cherry là một loại thực phẩm giúp cơ thể phục hồi sau khi đổ mồ hôi và các cơ bị tổn thương do tập thể dục hoặc ăn kiêng. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu, những người uống nước ép anh đào mỗi ngày sẽ ngủ nhiều hơn những người không uống. Anh đào chứa melatonin giúp ngủ ngon một cách tự nhiên.

3. Sữa tách béo và ngũ cốc

7 món ăn khuya lành mạnh nên ăn trước khi đi ngủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp giữa ngũ cốc và sữa, tạo cảm giác giống như bữa sáng, thực sự thích hợp cho một bữa ăn nhẹ vào đêm muộn. Tuy nhiên, bạn nên ăn ngũ cốc ít đường và sữa tách béo. Sữa chứa một axit amin gọi là tryptophan, giúp giải phóng serotonin. Sữa giàu chất béo làm chậm quá trình tiêu hóa và gây khó ngủ, vì vậy sữa đã loại bỏ chất béo như sữa tách béo là tốt.

4. Chuối

7 món ăn khuya lành mạnh nên ăn trước khi đi ngủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuối là một nguồn cung cấp kali và magie tuyệt vời, những chất dinh dưỡng này giúp thư giãn cơ bắp và giúp bạn ngủ ngon hơn. Magie giúp những người bị mất ngủ thức dậy sảng khoái vào buổi sáng khi cải thiện chất lượng giấc ngủ của họ. Chuối cũng chứa tryptophan giúp ngủ ngon.

5. Hạnh nhân

Hạnh nhân chứa magie, giúp giảm căng cơ. Các loại hạt khác, chẳng hạn như đậu phộng và hạt điều cũng tốt nhưng hạnh nhân thậm chí còn có ích hơn vì chúng cũng chứa nhiều canxi. Khi magie và canxi được kết hợp với nhau các cơ được thư giãn. Canxi cũng giúp chuyển đổi tryptophan thành melatonin, một loại hormone gây buồn ngủ.

6. Gà

Thực phẩm có nguồn gốc thực vật không phải là những thực phẩm duy nhất hỗ trợ giấc ngủ. Các loại gia cầm như gà cũng rất giàu tryptophan có tác dụng giúp ngủ ngon. Một nghiên cứu gần đây trên các bệnh nhân mất ngủ cho thấy ăn ít nhất 0,25 gam thịt gà có thể làm tăng thời gian ngủ.

7. Rau chân vịt (rau bina)

7 món ăn khuya lành mạnh nên ăn trước khi đi ngủ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rau bina có chứa tryptophan và giàu axit folic, magie, và các thành phần chính giúp tổng hợp serotonin, chẳng hạn như vitamin B6 và C. Nó cũng chứa một axit amin gọi là glutamine, giúp loại bỏ độc tố tế bào, một yếu tố cản trở giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu bạn tác dụng nhiệt mạnh với rau bina, các chất dinh dưỡng này sẽ bị phá hủy, vì vậy chỉ nên chần sơ qua.

(Theo Kormedi)

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