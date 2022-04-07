5 chiến lược đánh bay cơn mệt mỏi khi nuôi dạy trẻ

Chăm sóc con 07/04/2022 18:26

Căng thẳng trong việc nuôi dạy con cái đã tăng vọt trong thời kỳ đại dịch, và nó vẫn khiến nhiều bậc cha mẹ khó chịu. Vì vậy hãy vạch ra những kế hoạch đơn giản để giúp cha mẹ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày.

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Ảnh minh họa: Internet

Nuôi dạy con cái là một niềm vui và đồng thời khiến bạn gặp phải không biết bao nhiêu mệt mỏi. Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ và dạy cho chúng những điều hay lẽ phải là một việc vô cùng có ý nghĩa. Tất nhiên, việc nuôi dạy con cái không chỉ mang lại hạnh phúc. Trên thực tế, nhiều bậc cha mẹ dành hàng ngày để chống chọi với căng thẳng. Ngoài ra, căng thẳng trong việc nuôi dạy con cái đã tăng vọt trong thời kỳ đại dịch, và nó vẫn khiến nhiều bậc cha mẹ khó chịu. Vì vậy hãy vạch ra những kế hoạch đơn giản để giúp cha mẹ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày.

1. Khuyến khích con bạn tự làm

Một trong những điều đơn giản nhất mà cha mẹ có thể làm để tăng niềm vui hàng ngày là giúp con học cách tự làm những công việc cơ bản hàng ngày. Các bậc cha mẹ hạnh phúc thường giúp đỡ con cái trong tất cả mọi chuyện nhưng họ lại cố gắng bắt con mình phải tự lập khi chúng lớn lên.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc để con bạn làm một số công việc nhất định và dạy chúng cách làm những công việc cơ bản hàng ngày sẽ phát triển cảm giác tự tin ẩn sâu trong chứng và giúp cho con tự tin vào bản thân, tác động này sẽ kéo dài đến tuổi trưởng thành. Nó cũng làm cho việc nuôi dạy con cái trở nên dễ dàng và thú vị hơn.

2. Cùng nhau tập hít thở

Người ta đã biết rằng tập trung vào nhịp thở có thể giúp giảm căng thẳng bằng cách làm chậm nhịp tim và ổn định huyết áp. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng một vài lần hít thở sâu tập trung có thể làm giảm "sự hưng phấn" của trẻ ngay lập tức.

Một điều bạn có thể thử là ôm và thở cùng con. Giữ chặt nhau với trẻ và hít vào thở ra từ từ cùng nhau ba lần. Nó không chỉ làm dịu tâm trí mà còn cải thiện sự gần gũi về thể chất.

3. Bỏ theo dõi những người khiến bạn cảm thấy tiêu cực

Theo một báo cáo, hơn một nửa số phụ huynh dành quá nhiều thời gian cho việc nhìn vào điện thoại thông minh của họ, và 70% số người nói rằng họ bị phân tâm bởi điện thoại khi dành thời gian cho con cái.

Đặc biệt, có những người nhìn lên mạng xã hội đã nghĩ mình vẫn chưa phải cha mẹ tốt. Trên thực tế, có mối liên hệ giữa các triệu chứng trầm cảm và việc sử dụng mạng xã hội ở các bậc cha mẹ trẻ. Đó là lý do tại sao, cho dù đó là một người có ảnh hưởng tới bạn khiến bạn liên tục so sánh bạn với người đó hay một người bạn đưa ra những nhận xét khiến bạn khó chịu, chỉ cần "hủy theo dõi" những người khiến bạn cảm thấy tồi tệ cũng có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn.

4. Dành thời gian riêng tư với con

Thời gian một khoảng thời gian cố định chỉ tập trung chơi với con là rất quan trọng. Con cái muốn nhận được sự quan tâm của cha mẹ. Điều này có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn trong thái độ và hành vi tổng thể của trẻ. Cha mẹ cũng có thể dành vài phút đó để tìm hiểu con mình hoàn toàn. Chỉ cần dành thêm vài phút với con bạn. Việc dành nhiều thời gian hay không, không phải là điều quan trọng, mà mục tiêu là dành thời gian dành cho trẻ hoàn toàn chú ý.

5. Ưu tiên giấc ngủ

Không phải chỉ khi con còn là trẻ sơ sinh, cha mẹ mới gặp vấn đề về giấc ngủ. Theo một nghiên cứu, các bậc cha mẹ cho biết trẻ ngủ không ngon giấc trong ít nhất sáu năm sau khi đứa trẻ được sinh ra. Một giấc ngủ ngon rất quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày và sức khỏe tinh thần lâu dài của bạn. Đối với những gia đình có trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi, có thể khó ngủ được nhiều như bạn muốn.

Nói chuyện với vợ/chồng của bạn về việc đánh thức con bạn vào buổi sáng hoặc sắp xếp lại các cữ bú đêm ít nhất vài lần một tuần. Một số chuyên gia nói rằng chỉ cần ngủ thêm 15 phút mỗi đêm có thể cải thiện khả năng tập trung và giảm cơn buồn ngủ vào ban ngày. Điều quan trọng nữa là phải ưu tiên giấc ngủ hơn những công việc không cần thiết.

(Theo Kormedi)

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