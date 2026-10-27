Dương Mịch hóa thân thành thần Cupid, gây chú ý khi hỗ trợ tiết mục của Lâm Tuấn Kiệt

Đáng chú ý, Dương Mịch còn tham gia tiết mục của ca sĩ Lâm Tuấn Kiệt. Khi nam ca sĩ trình diễn ca khúc Mạt Lỵ Vũ, cô cầm ô giấy dầu, bước ra sân khấu và thực hiện những động tác múa minh họa. Việc nữ diễn viên góp mặt trong phần trình diễn của đồng nghiệp trở thành một trong những chi tiết được khán giả bàn luận sau chương trình.

Trong phần mở màn, Dương Mịch thực hiện động tác bắn cung, tạo điểm nhấn cho tiết mục. Video ghi lại màn trình diễn thu hút sự quan tâm nhờ trang phục cầu kỳ và phong thái của nữ diễn viên. Sự xuất hiện lần này tiếp tục cho thấy sức hút của cô tại những sự kiện giải trí quy mô lớn.

Không chỉ gây chú ý trên sân khấu, Dương Mịch còn được quan tâm bởi những lựa chọn diễn xuất thời gian gần đây. Trong phim điện ảnh Tương viên lộng: Án mạng, cô đảm nhận vai Vương Hứa Mai. Với Trường An đích Lệ Chi, nữ diễn viên xuất hiện trong vai phụ Trịnh Ngọc Đình. Những vai diễn này cho thấy cô tiếp tục tham gia các dự án với vị trí khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào vai nữ chính.

Đặc biệt, trong phim truyền hình Sinh vạn vật, Dương Mịch vào vai Ninh Tú Tú, nhân vật trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời. Vai diễn đòi hỏi cô thể hiện sự thay đổi của nhân vật qua những giai đoạn và hoàn cảnh khác nhau, khác với hình tượng trong nhiều bộ phim tình cảm, cổ trang trước đây.

Sinh năm 1986, Dương Mịch hoạt động nghệ thuật từ nhỏ và ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Tiên kiếm kỳ hiệp 3 và Cung tỏa tâm ngọc. Sau nhiều năm làm nghề, cô duy trì độ nhận diện cao trong lĩnh vực phim ảnh, thời trang và quảng cáo.

Ngày 21/10, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham dự sự kiện thường niên của tạp chí Harper’s Bazaar tại Trung Quốc. Cô nằm trong nhóm khách mời xuất hiện cuối trên thảm đỏ, vị trí thường nhận được sự quan tâm của truyền thông.

Từ sự kiện thời trang đến sân khấu trò chơi điện tử, Dương Mịch cho thấy khả năng xuất hiện trong nhiều không gian giải trí khác nhau. Tuy nhiên, sức hút trên mạng xã hội chưa phải thước đo duy nhất cho sự nghiệp diễn xuất. Những vai diễn có chiều sâu và khả năng làm mới bản thân mới là yếu tố quan trọng giúp nữ diễn viên duy trì vị trí trong làng giải trí Hoa ngữ.