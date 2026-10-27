Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Hạo Nhiên bị bắt gặp tại cùng tiệm massage, đời tư gây bàn tán

Sao quốc tế 27/10/2026 17:22

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Hạo Nhiên lần lượt xuất hiện tại cùng một tiệm massage ở Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo những hình ảnh được chia sẻ, hai diễn viên rời địa điểm vào những thời điểm khác nhau, không xuất hiện cùng nhau trong khung hình. Tuy nhiên, chi tiết này vẫn khiến cộng đồng mạng đưa ra nhiều suy đoán.

Một số người dùng mạng cho rằng cả hai có thể tranh thủ nghỉ ngơi giữa lịch trình làm việc, nhất là khi thông tin về dự án phim mới có sự tham gia của hai diễn viên được công bố khai máy. Dù vậy, hiện chưa có bằng chứng cho thấy việc họ cùng xuất hiện tại địa điểm này có liên quan đến mối quan hệ cá nhân.

Những tương tác trước đây giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Hạo Nhiên trong chương trình Happy Camp cũng được chia sẻ trở lại. Một số thông tin về những lần hai nghệ sĩ được cho là xuất hiện ngoài đời tiếp tục được đưa ra bàn luận, khiến câu chuyện lan rộng trên mạng xã hội.

Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Hạo Nhiên bị bắt gặp tại cùng tiệm massage, đời tư gây bàn tán - Ảnh 1

Trước những đồn đoán, nhiều người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh cho rằng việc một nghệ sĩ đến địa điểm chăm sóc sức khỏe, thư giãn là chuyện bình thường, không nên trở thành căn cứ để suy diễn về đời tư. Một số ý kiến cũng phản đối việc sử dụng hình ảnh chụp lén để tạo chủ đề bàn tán, nhất là khi nữ diễn viên đang trong giai đoạn hạn chế hoạt động công khai.

Trước đó, ngày 25/8, Triệu Lệ Dĩnh được cho là gặp vấn đề sức khỏe trước buổi livestream quảng bá thương hiệu tại Hàng Châu. Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, cô xuất hiện tình trạng chóng mặt, đổ mồ hôi lạnh và suy nhược cơ thể. Sau khoảng 40 phút nghỉ ngơi nhưng không cải thiện, nữ diễn viên được đưa đến bệnh viện và hủy lịch trình.

Các thông tin khi đó cho biết Triệu Lệ Dĩnh được chẩn đoán hạ đường huyết nghiêm trọng kèm rối loạn điện giải. Sự việc thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, bởi cô hiếm khi hủy hoạt động công khai vì lý do sức khỏe.

Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Hạo Nhiên bị bắt gặp tại cùng tiệm massage, đời tư gây bàn tán - Ảnh 2

Đến cuối tháng 9, phía liên hệ công việc của nữ diễn viên cho biết cô đã kiểm tra sức khỏe toàn diện và đang phục hồi ổn định. Triệu Lệ Dĩnh được cho là tiếp tục nghỉ ngơi, điều chỉnh sinh hoạt theo hướng dẫn của bác sĩ, chưa lên kế hoạch tham gia các hoạt động thương mại hay đóng phim trong thời gian gần.

Ngày 7/10, cô xuất hiện tại Thượng Hải để xem vở kịch của bạn thân Tạ Na, đánh dấu lần lộ diện đáng chú ý sau thời gian dưỡng sức.

Hiện thời điểm Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở lại làm việc vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, những suy đoán liên quan đến sức khỏe và đời tư của nữ diễn viên chưa có xác nhận đầy đủ. Người hâm mộ tiếp tục chờ thông tin chính thức, đồng thời kỳ vọng cô có thời gian nghỉ ngơi cần thiết trước khi trở lại màn ảnh.

Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với diện mạo mới, khán giả mong chờ dự án phim tiếp theo

Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với diện mạo mới, khán giả mong chờ dự án phim tiếp theo

Triệu Lệ Dĩnh tham gia một dự án sáng tạo hình ảnh thú cưng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng MC Tạ Na và Đỗ Hoa, nhà sáng lập Yuehua Entertainment. Sự xuất hiện của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, nhất là khi cô ít tham gia các hoạt động quảng bá phim ảnh thời gian gần đây.

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