Những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang tiêu thụ quá nhiều cà phê

Sức khỏe 07/04/2022 16:42

Nếu tiêu thụ quá nhiều cà phê, caffein dễ khiến bạn dễ mất ngủ vào ban đêm. Các vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy cũng có khả năng xảy ra nếu bạn không kiểm soát được lượng cà phê trong ngày.

Những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang tiêu thụ quá nhiều cà phê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào một buổi chiều mùa xuân lười biếng, không gì bằng một ly cà phê để xua đi cơn buồn ngủ và tiếp thêm năng lượng cho bạn. Nhưng hãy uống có chừng mực vì theo như cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã khuyến nghị mọi người hạn chế tiêu thụ caffeine ở mức 400 mg mỗi ngày. 

Vì nếu tiêu thụ quá nhiều cà phê, caffein dễ khiến bạn dễ mất ngủ vào ban đêm. Các vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy cũng có khả năng xảy ra nếu bạn không kiểm soát được lượng cà phê trong ngày.

Các triệu chứng khác có thể xảy ra nếu bạn uống quá nhiều cà phê đã được tổng kết bởi 'Everyday Health' ở Mỹ.

1. Nhức đầu

Những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang tiêu thụ quá nhiều cà phê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi uống quá nhiều cà phê thì caffeine có trong đó sẽ đẩy hệ thần kinh trung ương vào trạng thái hưng phấn quá độ dẫn đến hiện tượng đau đầu. Tuy nhiên, nếu bạn đột ngột ngừng uống cà phê, bạn cũng có thể bị đau đầu do các triệu chứng cơ thể đang cai nghiện caffeine. Tốt nhất là bạn nên giảm số lượng dần dần.

2. Tim đập nhanh

Một số người uống ba tách cà phê mỗi ngày nhưng với một số người thậm chí chỉ một tách cà phê cũng có thể khiến tim họ đập mạnh. Tức là, ngay cả 100mg caffein cũng có thể là quá mức. Theo giáo sư Marilyn Connelly của Đại học Northwestern, mạch đập thường trở lại bình thường sau khi caffeine đã được hấp thụ. Tuy nhiên, những người có vấn đề về tim nên cẩn thận.

3. Buồn ngủ

Những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang tiêu thụ quá nhiều cà phê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi adenosine được sản xuất trong não liên kết với các thụ thể adenosine trong tế bào thần kinh thì cơn buồn ngủ sẽ xuất hiện. Uống cà phê giúp bạn tỉnh giấc vì caffeine sẽ liên kết với các thụ thể adenosine và ngăn chặn sự liên kết của hai chất này. Nhưng nếu bạn uống cà phê trong suốt một ngày kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu bạn ngáp quá thường xuyên vào lúc 3 giờ chiều, hãy kiểm tra xem bạn có uống quá nhiều cà phê hay không nhé.

4. Thèm ngọt

Theo một bài báo năm 2017 được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm, cà phê khiến bạn thèm ăn ngọt. Khi bạn tiêu thụ caffeine, vị giác trên lưỡi của bạn tạm thời không nhạy cảm với vị ngọt. Kết quả là bạn bắt đầu khao khát với các món ngọt nhiều hơn. Nếu bạn luôn nghĩ đến các món tráng miệng khi uống cà phê thì bạn nên cân nhắc lại xem liệu bạn có đang bị ảnh hưởng quá mức bởi caffeine hay không.

(Theo Kormedi)

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Từ khóa:   uống nhiều cà phê dấu hiệu nhận biết buồn ngủ đau đầu thèm ngọt

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