Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm từ nướu răng

Những dấu hiệu từ nướu đang cảnh báo nguy hiểm mà nhiều người thường bỏ qua vì nghĩ rằng bệnh viêm nướu là bệnh mà người già hay mắc phải. Tuy nhiên, một nửa số người Mỹ trưởng thành trên 30 tuổi bị bệnh liên quan đến nướu. Ở Hàn Quốc, khoảng 30% người lớn cũng mắc bệnh về nướu.

Điều cần thiết để chăm sóc răng khỏe mạnh là tạo thói quen đánh răng và đi khám răng định kỳ. Một trong những cách đơn giản hơn đó là ăn những thực phẩm giúp cho hàm răng của bạn trắng và chắc khỏe. Dựa trên những dữ liệu như Daily Mail, hãy cùng tìm hiểu những dấu hiệu cho thấy sức khỏe nướu răng của bạn đang được cảnh báo.

Bệnh nướu răng là do sự lây lan của vi khuẩn trong mảng bám tích tụ giữa răng và nướu của bạn. Lúc đầu, nướu quanh răng bị viêm (viêm nướu), nhưng nếu không được điều trị, viêm nha chu sẽ phát triển, xâm nhập sâu hơn và phá hủy xương răng.

Tín hiệu cảnh báo được gửi tới từ nướu răng

1. Mùi hương

Ảnh minh họa: Internet

Nếu miệng bạn vẫn tiếp tục có mùi hôi sau khi đánh răng buổi sáng, đó có thể là dấu hiệu của bệnh nướu răng.

2. Chảy máu

Nếu bạn thấy máu khi đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa, đây là dấu hiệu cho thấy mảng bám đã tích tụ.

3. Sưng tấy

Nếu nướu của bạn bị sưng, rát hoặc hoặc đau nhói thì đây là dấu hiệu ban đầu của bệnh viêm nướu.

4. Răng lung lay

Nếu khoảng cách của răng bắt đầu xa nhau và lung lay thì đó là một dấu hiệu cảnh báo bạn cần phải đến nha sĩ ngay lập tức.

5. Nướu răng co lại

Nếu bạn cảm thấy răng có vẻ dài ra thì đó là do nướu bị teo và đẩy ra ngoài. Đó là một trong những triệu chứng của bệnh nướu răng.

Những thực phẩm tốt cho răng

1. Sữa

Ảnh minh họa: Internet

Sữa không chỉ đặc biệt tốt cho trẻ đang phát triển mà ngay cả người trưởng thành cũng vậy. Sữa cung cấp magie và canxi cho men răng, giúp răng chắc khỏe. Sữa và các sản phẩm từ sữa cũng giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám.

2. Phô mai

Ảnh minh họa: Internet

Phô mai làm tăng nồng độ các ion hydro trong miệng, làm cho nó ít có tính axit hơn. Điều này làm giảm vàng răng và sâu răng. Canxi trong phô mai cũng giúp răng bạn chắc khỏe hơn.

3. Hạt

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt như hạnh nhân và óc chó, và các loại thực phẩm từ hạt như hạt bí có tác dụng rửa sạch các mảng bám trên răng.

4. Táo

Ảnh minh họa: Internet

Kết cấu giòn của táo giúp củng cố nướu răng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nướu răng. Đặc biệt táo là loại quả chứa nhiều nước nên tiết nhiều nước bọt làm giảm vi khuẩn trong miệng.

5. Dâu

Ảnh minh họa: Internet

Axit malic có trong dâu tây có tác dụng làm sạch các mảng bám trên răng. Nghiền dâu tây và trộn với baking soda để tạo thành chất làm trắng răng tự nhiên.

6. Trà xanh

Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh có chứa axit tannic (một dạng đặc biệt của tanin). Thành phần này ngăn chặn vi khuẩn bám vào răng và ngăn ngừa sự đổi màu. Nó cũng có tác dụng ngăn ngừa hôi miệng. Trà xanh có chứa polyphenol giúp chống lại vi khuẩn trong miệng. Nó cũng làm tăng florua trong miệng, ngăn ngừa tổn thương men răng.

(Theo Kormedi)