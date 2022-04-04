CẢNH BÁO: Nguy cơ viêm cơ tim tăng cao sau khi nhiễm COVID-19

Viêm cơ tim là một loại bệnh tim, trong đó các cơ vận động của tim bị viêm. Nhìn vào nguy cơ mắc bệnh tim cũng như viêm cơ tim, người ta thấy rằng những người bị nhiễm COVID-19 cao hơn 5.6 lần so với những người được tiêm vắc xin thứ hai.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ (CDC), cơ quan giám sát việc phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 ở Mỹ, đã công bố một nghiên cứu cho thấy nguy cơ viêm cơ tim sau khi bị nhiễm COVID-19 cao hơn so với sau khi được tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna.

Theo báo cáo của CNBC tại Mỹ vào ngày 1/4 (theo giờ địa phương), nghiên cứu này của CDC dựa trên hồ sơ y tế của khoảng 15 triệu nam nữ (trên 5 tuổi) trong vòng một năm qua (1/2021-1/2022) do 40 cơ sở y tế ở Mỹ thành lập.

Nguy cơ viêm cơ tim ở những người bị nhiễm Corona và đã được tiêm chủng là?

Kết quả điều tra những người bị nhiễm COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim do virus Corona cao hơn so với những người được tiêm vaccine Moderna hoặc Pfizer. Không giống như các loại vaccine khác, vaccine Pfizer và Moderna được sản xuất bằng phương pháp mRNA đã được biết đến là có nguy cơ gây viêm cơ tim, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi, mặc dù có tác dụng tuyệt vời.

Để giảm nguy cơ viêm cơ tim ở nam giới từ 12-39 tuổi thì vào 3/2022, CDC đã khuyến cáo rằng nên tiêm liều thứ hai vào tám tuần sau khi tiêm liều đầu tiên của vaccine Pfizer hoặc Moderna. Tuy nhiên CDC cho biết rất không phải tất cả những người nhiễm COVID-19 hoặc tiêm vaccine đều bị viêm cơ tim.

Theo CDC, nguy cơ bị viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim ở thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi cao hơn so với những người tiêm vaccine sau khi hết hậu COVID-19. Sau khi nhiễm COVID, khoảng 50 người trên 100.000 người có triệu chứng viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim, nhưng số người được tiêm mũi 2 là 22 trên 100.000 người.

Hàn Quốc công nhận mối liên quan giữa viêm cơ tim với tiêm vaccine mRNA

Vào ngày 4/3, cơ quan y tế Hàn Quốc đã quyết định công nhận mối liên quan đối với bệnh viêm cơ tim xảy ra sau khi tiêm vắc xin mRNA dựa trên kết quả nghiên cứu của Ủy ban An toàn vaccine COVID-19. Nếu bạn đã nộp đơn yêu cầu hỗ trợ phí điều trị viêm cơ tim do virus corona và được đánh giá là 'không đủ bằng chứng công nhận' thì sẽ được hồi tố mà không cần thủ tục riêng.

WHO công nhận mối lo ngại về 'Long Covid' tăng cao

Khi số lượng bệnh nhân COVID-19 được xác nhận gia tăng nhanh chóng do đột biến Omicron, những lo ngại về hậu COVID kéo dài (Long Covid), cũng đang tăng lên. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định Long Covid là một trường hợp mắc hậu COVID kéo dài hơn 3 tháng sau khi nhiễm. Nó thường biến mất trong vòng 3 tháng, nhưng nếu các triệu chứng vẫn tiếp tục sau đó, nó được xếp vào Long Covid. Long Covid cũng có thể xuất hiện ở những bệnh nhân không có triệu chứng hoặc những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ.

Các cơ quan y tế Hàn Quốc cùng với 14 cơ sở y tế trong nước đã quyết định tiến hành điều tra di chứng trong vòng 3-6 tháng sau khi được chẩn đoán nhiễm COVID, nhắm vào khoảng 1.000 người bao gồm những người dưới 60 tuổi không mắc bệnh nền. Sau khi nhiễm COVID, bạn nên chú ý đến di chứng hơn là dự đoán "mức độ cảm lạnh".

(Theo Kormedi)