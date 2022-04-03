CẢNH BÁO: Biến thể COVID-19 mới với tên gọi 'XE' đã xuất hiện, có tốc độ lây nhiễm nhanh nhất từ trước đến nay

Theo kết quả phân tích cho thấy đột biến 'XE' có thể có sức lây nhiễm mạnh hơn biến thể Omicron - biến thể mà gần đây đã trở thành virus mạnh nhất.

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Các trường hợp nhiễm biến thể mới của virus Corona là sự kết hợp của Omicron (BA.1) và Stealth Omicron (BA.2), đã được xác nhận ở Anh và Đài Loan. Biến thể này được gọi là 'XE', cho đến nay đã được báo cáo có hơn 600 trường hợp ở Anh nhiễm biến thể này.

Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài như Independence ngày 2/4 (theo giờ địa phương), Cơ quan An toàn và Y tế Anh đã xác nhận tổng cộng 637 trường hợp nhiễm 'XE' từ tháng 01-03/2022. Ngoài ra, kết quả phân tích cho thấy đột biến 'XE' có thể có sức lây nhiễm mạnh hơn biến thể Omicron - biến thể mà gần đây đã trở thành virus mạnh nhất.

Cùng ngày, nhà chức trách Đài Loan cũng thông báo rằng một người đến từ Cộng hòa Séc vào ngày 18/03 đã được xác nhận là bị nhiễm biến thể 'XE'. Hai trường hợp nhiễm mới cũng được báo cáo ở Israel.

Theo một báo cáo hàng tuần do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào ngày 29/03, biến thể 'XE' được phát hiện lần đầu tiên ở Anh vào ngày 19/01. Còn biến thể BA.2, còn được gọi là Omicron tàng hình, là một đột biến của Omicron, và được biết là có sức lan truyền mạnh hơn BA.1 là 30%.

WHO cũng cho biết thêm đột biến 'XE' có khả năng lây lan cao hơn BA.2 nhưng điều này cần phải xác nhận thêm. Theo báo cáo của WHO, sức lây nhiễm ngoài cộng đồng của 'XE' có thể cao hơn BA.2 khoảng 10%.

(Theo JoongAng)

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