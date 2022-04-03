Hộ chiếu vaccine vẫn được cấp bình thường cho người làm mất giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Tin y tế 03/04/2022 09:48

Việc cấp hộ chiếu vaccine Covid-19 sẽ không bị ảnh hưởng gì nếu như người làm mất giấy chứng nhận tiêm chủng đã được cập nhật các mũi tiêm của mình lên hệ thống.

Thanh Niên đưa tin, theo Trung tâm dữ liệu y tế, Bộ Y tế đã thực hiện việc cấp hộ chiếu vaccine Covid-19 cho hơn 1.000 người tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội từ ngày 30/3, đồng thời sẽ thực hiện việc cấp hộ chiếu vaccine cho rộng rãi người dân trong tuần tới.

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Người dân sẽ được cấp rộng rãi hộ chiếu vaccine trong thời gian sắp tới - Ảnh: Tiền Phong

Theo đó, hộ chiếu vaccine bản chất là một chứng nhận tiêm vaccine bản điện tử. Trên bản chứng nhận này sẽ thể hiện đầy đủ 11 thông tin của người đã được tiêm ngừa vaccine Covid-19 bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới (Covid-19), số mũi tiêm đã nhận, ngày tiêm, liều số, loại vắc xin, nhà cung cấp hoặc sản xuất vắc xin, mã số của chứng nhận…

Phó giám đốc Trung tâm dữ liệu y tế, ông Nguyễn Bá Hùng cho biết, bản chất của hộ chiếu vaccine chính là mỗi người dân sẽ có cho mình một mã QR theo chuẩn của WHO và EU để thông tin được xác nhận khi cần di chuyển ra nước ngoài. Ngoài ra, hộ chiếu vaccine sẽ được cập nhật trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc trang tra cứu của Bộ Y tế và có thời hạn trong vòng 12 tháng, hết thời hạn trên thì sẽ được cấp mã QR mới.

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Hộ chiếu vaccine có thời hạn trong 12 tháng - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Tiền Phong, về vấn đề các mũi tiêm khác nhau ở cơ sở tiêm chủng hoặc người dân làm mất giấy xã nhận tiêm chủng, ông Nguyễn Bá Hùng cho hay, các cơ sở tiêm chủng sẽ có trách nhiệm ký chứng nhận các mũi tiêm do cơ sở thực hiện tiêm: "Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) sẽ thực hiện ký số tập trung gộp các mũi tiêm và người dân sẽ nhận được mã QR mà không phải làm gì thêm. Ngay cả trường hợp mất giấy xác nhận tiêm chủng nhưng trên hệ thống đã được cập nhật thông tin thì không ảnh hưởng gì đến việc cấp hộ chiếu vắc xin".

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