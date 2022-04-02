TP.HCM: Ghi nhận hơn 4.200 người nhóm nguy cơ chưa tiêm vaccine COVID-19

Tính đến nay, còn 4.299 người thuộc nhóm nguy cơ cao trên 65 tuổi kèm bệnh nền chưa tiêm vaccine. Số ca tử vong trong suốt đợt cao điểm là 3 ca, trong đó có 2 ca tử vong tại bệnh viện và 1 ca tử vong tại nhà.

Theo Người Lao Động, sáng ngày 2/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin về kết quả chiến dịch "Bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ".

Số liệu mới nhất từ 21 quận/huyện đến ngày 30/3 cho thấy TP có tổng số 440.497 người thuộc nhóm nguy cơ cao trên 65 tuổi kèm bệnh nền được lập danh sách. Trong đó, tổng số người nguy cơ cao trên 65 tuổi kèm bệnh nền được lập danh sách mới trong tháng 3 là 164.053 người.

Số liệu mới nhất từ 21 quận/huyện đến ngày 30/3 cho thấy TP có tổng số 440.497 người thuộc nhóm nguy cơ cao trên 65 tuổi kèm bệnh nền được lập danh sách - Ảnh minh họa: Internet

Theo VTV News, thành phố đã xét nghiệm cho 344.907 người nguy cơ cao trên 65 tuổi kèm bệnh nền và phát hiện 5.935 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 2.857 ca được sử dụng thuốc Molnupiravir, 5.287 ca khỏi bệnh, 570 ca đang cách ly điều trị và 96 ca đang điều trị tại bệnh viện.

Riêng trong tháng 3, TP.HCM đã rà soát và phát hiện 4.206 người thuộc nhóm nguy cơ cao trên 65 tuổi kèm bệnh nền chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Tính đến nay, còn 4.299 người thuộc nhóm nguy cơ cao trên 65 tuổi kèm bệnh nền chưa tiêm vaccine. Ngoài ra, số ca tử vong trong suốt đợt cao điểm là 3 ca, trong đó có 2 ca tử vong tại bệnh viện và 1 ca tử vong tại nhà.

Hiện nay, dữ liệu nhập vào phần mềm còn thấp hơn nhiều so với số liệu báo cáo của các đơn vị. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận/huyện cần phải quan tâm hơn nữa đến việc cập nhật số liệu. Đồng thời, cử thêm lực lượng hỗ trợ nhập liệu. Qua đó, tiếp tục quản lý có hiệu quả và đảm bảo thực hiện tốt chiến dịch "Bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ".

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