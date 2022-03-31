Bộ Y tế bổ sung liều tiêm 0,25ml đối với loại vaccine Moderna

Tin y tế 31/03/2022 15:42

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 227,8 triệu liều vắc-xin COVID-19, trong đó hơn 14 triệu liều vaccine Moderna.

Theo Sức khỏe và Đời sống, ngày 31/3, Bộ Y tế đã có quyết định sửa đổi Điều 1 Quyết định số 3122/ QĐ-BYT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, tại Điều 1 của Quyết định mới nhất này, Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (Nghị định 54/2017/NĐ-CP), cụ thể:

Tên vaccine: Spikevax (Tên khác là: COVID-19 Vaccine Moderna; Moderna COVID-19 Vaccine; Moderna mRNA-1273 Vaccine, COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)).

Thành phần hoạt chất, nồng độ/hàm lượng: Mỗi liều (0,5ml) chứa 100mcg elasomeran, vaccine COVID-19 mRNA (được bọc trong các hạt nano lipidSM-102).

Mỗi liều (0,25ml) chứa 50mcg elasomeran, vaccine COVID-19 mRNA (được bọc trong các hạt nano lipidSM-102) ( bổ sung liều này so với quyết định 3122/ QĐ-BYT ngày 28/6/2021 trước đó)

Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm bắp.

Quy cách đóng gói: Hộp chứa 10 lọ đa liều.

Đối với liều 0,5ml: Mỗi lọ đa liều, chứa 10 liều.

Mỗi lọ đa liều chứa tối đa là 11 liều: trong khoảng 10 -11 liều; Mỗi lọ đa liều chứa tối đa là 15 liều: trong khoảng 13-15 liều (bổ sung thông tin này so với quyết định 3122/ QĐ-BYT ngày 28/6/2021 trước đó)

Đối với liều 0,25ml: Mỗi lọ đa liều, chứa tối đa 20 liều.

Tên cơ sở sản xuất - Nước sản xuất: Rovi Pharma Industrial Services, S.A - Tây Ban Nha; Recipharm Monts - Pháp; Moderna TX, Inc - Mỹ; Catalent Indiana, LLC - Mỹ; Lonza Biologics, Inc - Mỹ; Baxter - Mỹ; Moderna Biotech - Tây Ban Nha; Samsung Biologics Co., Ltd. - Hàn Quốc.

Theo Người Lao Động, tại quyết định mới nhất này, Bộ Y tế bãi bỏ quyết định số 3122/QĐ-BYT ngày 28/6/2021 về phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COCVID-19.

Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 27/3, Việt Nam đã tiếp nhận 227,8 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó hơn 14 triệu liều vắc-xin Moderna.

Trước đó, ngày 3/3 vừa qua, Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) đã quyết định tăng thời hạn sử dụng của các lô vaccine Moderna từ 7 tháng lên 9 tháng (kể từ ngày sản xuất) ở điều kiện bảo quản -25 độ C đến -15 độ C. Việc cập nhật hạn dùng này được áp dụng đối với các lô vaccine Moderna được nhập khẩu vào Việt Nam kể từ ngày 2/3.

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