Hà Nội: Ghi nhận 10.803 trường hợp F0, trong đó có 4.103 ca cộng đồng và 6.700 ca đã cách ly

Tin y tế 25/03/2022 19:22

Ngày 25/3, Hà Nội ghi nhận 10.803 ca mắc Covid-19 mới.Đây là ngày thứ 14 liên tiếp, số ca mắc trong ngày ở Hà Nội giảm. So với mốc 32.650 ca thiết lập ngày 8/3, số ca mắc ở Thủ đô đã giảm 21.847 ca.

Theo Hà Nội mới, Sở Y tế Hà Nội thông tin, tính từ 18h ngày 24/3 đến 18h ngày 25/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 10.803 ca Covid-19, trong đó có 4.103 ca cộng đồng và 6.700 ca đã cách ly. Đây là ngày thứ 14 liên tiếp, số ca mắc trong ngày ở Hà Nội giảm. So với mốc 32.650 ca thiết lập ngày 8/3, số ca mắc ở Thủ đô đã giảm 21.847 ca.

Cụ thể, 10.803 bệnh nhân ghi nhận trong 24 giờ qua được phân bố tại 403 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.615); Mê Linh (689); Hai Bà Trưng (689); Hoài Đức (525); Sóc Sơn (495).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội, tính từ ngày 29/4/2021 cho đến nay là 1.241.567 ca.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, hiện toàn thành phố có hơn 264.300 người nhiễm Covid-19 đang điều trị, theo dõi, giảm gần 14.000 ca so với ngày 23/3. Còn theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 24/3, toàn thành phố Hà Nội chỉ còn gần 2.000 ca Covid-19 điều trị tại các bệnh viện; 210 ca tại cơ sở thu dung của quận/huyện/thị xã; số còn lại theo dõi tại nhà. 

Hôm qua (ngày 24/3), Hà Nội có 3 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số người tử vong do Covid-19 từ 27-4-2021 đến nay là 1.317 người. Ngoài ra, tổng số lượt bệnh nhân điều trị khỏi là 1.537.456 người.

Theo VOV, tuần qua, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tiếp tục có xu hướng giảm mạnh. Tại Hà Nội, dịch cũng đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Chuyên gia y tế cho rằng Hà Nội đã qua đỉnh dịch, tuy nhiên, người dân vẫn cần tuân thủ các biện pháp phòng vệ cá nhân.

Hiện 82,2% người từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội đã được tiêm vaccine  Covid-19 mũi nhắc lại. TP. Hà Nội phấn đấu hết tháng 3, sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm đủ mũi 3 nhắc lại cho người dân từ 18 tuổi.

Thời gian qua, Hà Nội tập trung vào 3 hướng chính là: Tiêm vaccine; tăng cường năng lực điều trị tầng 2, tầng 3 và đẩy mạnh y tế cơ sở để quản lý, hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Thành phố đã phát huy cao độ vai trò, hiệu quả hoạt động của hơn 4.600 tổ hỗ trợ theo dõi người mắc  Covid-19 tại nhà và hơn 5.000 tổ Covid-19 cộng đồng, thường xuyên tiếp nhận thông tin, tư vấn, quản lý và cấp phát thuốc cho người mắc Covid-19; báo cho nhân viên y tế những trường hợp có triệu chứng nặng.

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