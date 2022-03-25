TP.HCM vì sao chưa cho F0 đi làm?

Tin y tế 25/03/2022 09:37

Mới đây, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ. Với trường hợp F0, Sở Y tế cho rằng đó rằng những người bệnh cần được điều trị tại nhà hoặc bệnh viện.

Theo Thanh Niên, chiều ngày 24/3, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết hôm nay, UBND TP.HCM có văn bản cho phép các trường hợp F1 đi làm, đi học có kiểm soát để tránh lây lan.

Riêng đối với F0, Bộ Y tế chỉ đạo coi đây là người bệnh và điều trị tại nhà, hoặc bệnh viện. Việc nới lỏng biện pháp cách ly của thành phố hướng tới mục tiêu kiểm soát dịch tốt để đảm bảo an ninh trật tự xã hội, phát triển kinh tế.

Trả lời câu hỏi vì sao không cho F0 đi làm như một số địa phương khác, bà Mai cho biết qua theo dõi số liệu ca nhiễm, nhập viện và ca tử vong thời gian qua thì tín hiệu đáng mừng là số ca tử vong giảm sâu. Tuy nhiên, số ca nặng chưa giảm bền vững. "Chắc chắn số ca nhiễm tăng thì số ca nặng và tử vong sẽ tăng. Thành phố đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian qua" - bà Mai nói.

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Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai lý giải việc chưa cho F0 đi làm trực tiếp - Ảnh: Thanh Niên

Theo Tiền Phong, cũng đưa tin về vụ việc, tính đến ngày 24/3 các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang điều trị 4.274 bệnh nhân, trong đó có 84 bệnh nhân nặng đang thở máy, 5 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 23/3 có 566 bệnh nhân nhập viện, 697 bệnh nhân xuất viện, 2 trường hợp tử vong.

Theo phân tích của bà Huỳnh Mai, nếu không kiểm soát tốt nguy cơ để bệnh nhân mắc COVID-19 tăng cao thì thành phố sẽ phải đối mặt với số bệnh nhân chuyển biến nặng, tử vong tăng theo.

Từ thực tế trên Sở Y tế đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1). Trước mắt, thành phố đã cho phép F1 được đi làm và học sinh F1 được đi học với điều kiện phải kiểm soát để tránh lây lan dịch bệnh. Ngành y tế tiếp tục đặt mục tiêu kiểm soát dịch để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho xã hội để có sự ổn định phát triển kinh tế.

Chia sẻ thêm về việc chưa cho F0 đi học, đi làm, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho biết, hiện nay, Bộ Y tế mới đề xuất cho phép F0 đi làm có điều kiện trong trường hợp thực sự cần thiết và phải đảm bảo tiêu chí an toàn dịch chứ không phải F0 nào cũng được đi làm.

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Người tiếp xúc gần (F1) đã tiêm đủ liều vaccine hoặc từng mắc COVID-19 trong vòng ba tháng được đi làm, đi học, không phải cách ly như trước.

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