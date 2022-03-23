Ngày 23/3, Việt Nam ghi nhận 127.883 ca mắc COVID-19, có 89.186 trường hợp trong cộng đồng

Tính từ 16h ngày 22/3 đến 16h ngày 23/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 127.883 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 127.878 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 22/3 đến 16h ngày 23/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 127.883 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 127.878 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.853 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 89.186 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (13.005), Phú Thọ (5.307), Nghệ An (4.425), Lạng Sơn (4.408), Bắc Ninh (4.398), Lào Cai (4.149), Hải Dương (4.034), Bắc Giang (3.997), Yên Bái (3.993), Vĩnh Phúc (3.577), Đắk Lắk (3.479), Sơn La (3.321), Quảng Bình (3.175), Thái Bình (2.976), Hà Giang (2.934), Bến Tre (2.870), Tuyên Quang (2.856), Hưng Yên (2.740), Quảng Ninh (2.688), Cà Mau (2.678), Thái Nguyên (2.666), Hòa Bình (2.607), Cao Bằng (2.444), Bình Định (2.348), Điện Biên (2.319), Lâm Đồng (2.247), Vĩnh Long (2.172), Bắc Kạn (2.039), Quảng Trị (1.918), Lai Châu (1.903), Hà Nam (1.759), TP. Hồ Chí Minh (1.582), Tây Ninh (1.569), Bình Phước (1.532), Bình Dương (1.457), Nam Định (1.389), Trà Vinh (1.313), Kon Tum (1.234), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.132), Đắk Nông (1.052), Ninh Bình (1.032), Hải Phòng (965), Hà Tĩnh (998), Thanh Hóa (935), Quảng Ngãi (897), Phú Yên (896), Khánh Hòa (819), Đà Nẵng (712), Thừa Thiên Huế (658), Bình Thuận (651), Quảng Nam (361), Bạc Liêu (254), An Giang (188), Long An (178), Đồng Nai (136), Kiên Giang (125), Cần Thơ (124), Đồng Tháp (78), Ninh Thuận (65), Sóc Trăng (60), Hậu Giang (44), Tiền Giang (10).

- Ngày 23/3/2022, Sở Y tế Tuyên Quang đăng ký bổ sung 12.954 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (-3.009), Hòa Bình (-717), Tuyên Quang (-713).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bến Tre (+1.122), Hà Giang (+947), Bắc Ninh (+925).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 146.192 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 8.479.751 ca nhiễm, đứng thứ 14/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 85.790 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 8.472.072 ca, trong đó có 4.658.453 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.217.105), TP. Hồ Chí Minh (586.910), Bình Dương (364.978), Nghệ An (360.496), Hải Dương (326.098).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-23-3-viet-nam-ghi-nhan-127883-ca-mac-covid-19-co-89186-truong-hop-trong-cong-dong-457712.html