Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế làm rõ tình hình, dự báo nhiễm virus của trẻ em, kiến nghị tổng số vaccine cần mua

Tin y tế 20/03/2022 16:31

Theo yêu cầu của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Y tế phải làm rõ các loại vắc xin có thể tiêm cho trẻ em, việc triển khai thực hiện hợp đồng mua vắc xin AstraZeneca, chuyển giao công nghệ và cấp phép thuốc điều trị Covid-19.

Theo Hà Nội mới, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo 77/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc mua vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; việc thực hiện hợp đồng mua vắc xin AstraZeneca; việc cấp phép thuốc điều trị Covid-19 và việc thực hiện khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15.

Về việc mua vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 1487/VPCP-KGVX ngày 9-3-2022; 1504/VPCP-KGVX ngày 10-3-2022; 1584/VPCP-KGVX ngày 15-3-2022; 1651/VPCP-KGVX ngày 16-3-2022 và 1674/VPCP-KGVX ngày 17-3-2022.

Bộ Y tế làm rõ các loại vắc xin có thể tiêm cho trẻ em; tình hình, dự báo số lượng nhiễm vi rút ở trẻ em và việc tiêm sau khi bị mắc bệnh; kinh nghiệm của các nước tiêm cho trẻ em; các cam kết tài trợ vắc xin của các nước, trên cơ sở đó kiến nghị tổng số vắc xin cần mua, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 21-3-2022.

Về việc thực hiện hợp đồng mua vắc xin AstraZeneca: Bộ Y tế báo cáo rõ về lô vắc xin 1.109.600 liều vắc xin đã được đưa về Việt Nam từ ngày 22-12-2021; chính sách giảm giá của AstraZeneca đối với các nước và Việt Nam; 73.504 liều vắc xin VNVC để lại để tiêm miễn phí cho nhân viên…

Về việc nhận chuyển giao công nghệ sản xuất và cấp phép thuốc điều trị Covid-19: Bộ Y tế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất thuốc điều trị Covid-19 tại Việt Nam; thực hiện cấp phép cho thuốc điều trị Covid-19 theo đúng tinh thần kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 4 văn bản số 318/TB-VPCP ngày 27-11-2021 của Văn phòng Chính phủ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Bộ Y tế phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, ngày 19-3, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về các vấn đề trên với sự tham dự Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đại diện các bộ, cơ quan: Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Tài chính, Tư pháp, Y tế…

Tại cuộc họp Bộ Y tế đã có báo cáo dự kiến số lượng mua vắc xin cho trẻ có thể sẽ thấp hơn so với kế hoạch đã đưa ra trước đó. Lý do là tình hình dịch bệnh có nhiều thay đổi, số ca nhiễm trong nhóm trẻ đi học tăng nên tỉ lệ trẻ em có miễn dịch tự nhiên tăng lên và khả năng chấp thuận việc tiêm vắc xin cho trẻ của phụ huynh có thể thay đổi.

Đối với việc mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất, Bộ Y tế cũng báo cáo về quá trình mua 30 triệu liều vắc xin, quá trình giảm giá mua vắc xin cũng như việc phân bổ, sử dụng cũng như số vắc xin được VNVC giữ lại để tiêm cho nhân viên…

Đến nay, Cục Quản lý dược đã có báo cáo kiểm điểm việc mua vắc xin cho trẻ em tới Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế). Cục này khẳng định đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về vấn đề này.

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