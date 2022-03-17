Trẻ từng mắc Covid-19 sau bao lâu nên tiêm vaccine?

TS Thái cho biết, trước đây, có bệnh viện từng nghiên cứu việc sử dụng huyết tương của người đã mắc Covid-19 để điều trị thì thấy trong số rất nhiều người đến lấy huyết tương thì 50% không có kháng thể, chỉ 10% có kháng thể ở mức cao.

Theo Dân Trí, trước câu hỏi trẻ em từ 5-12 tuổi đã nhiễm Covid-19 có cần tiêm vaccine không, TS Phạm Quang Thái, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã nêu lên quan điểm của mình.

Vì thế, từ trước đến nay các chuyên gia vẫn khuyến cáo dù đã mắc Covid-19 và khỏi bệnh thì vẫn tiêm vaccine phòng Covid-19 ngay khi có thể. Tương tự với trẻ 5 đến dưới 12 tuổi dù đã mắc bệnh nhưng khi có vaccine thì vẫn nên tiêm. Đặc biệt là khi hiện nay biến thể Omicron đang chiếm ưu thế tại nước ta.

"Thời điểm đấy, một người đã nhiễm bệnh tự nhiên là nhiễm rất sâu, virus ở vùng hô hấp cũng tạo ra miễn dịch mạnh hơn thế nhưng kháng ra thể tạo ra vẫn ít. Trong khi đó, với chủng Omicron người ta thấy nhiễm chủ yếu ở đường hô hấp trên vì thế miễn dịch tạo ra không giống như các chủng trước đây" - TS Thái phân tích.

Theo TS Thái, dù nhiễm hay chưa nhiễm thì với trẻ em việc tiêm vaccine ngay sau đó cũng sẽ tạo ra miễn dịch tốt hơn cho cơ thể để phòng tránh những đợt tái nhiễm sau này. Nếu đã tiêm rồi mà lại nhiễm thì miễn dịch tạo ra rất mạnh hoặc nhiễm rồi mà tiêm bổ sung thì miễn dịch tạo ra cũng rất tốt. Đó là lý do vì sao không cần phân biệt có nhiễm hay không nhiễm trong quá khứ để quyết định việc tiêm vaccine phòng Covid-19.

Điều này có nghĩa là dù trẻ có mắc hay không mắc vẫn tiêm phòng. Về việc bao lâu sau khi mắc Covid-19 trẻ có thể tiêm vaccine được thì giống như người lớn, nếu trẻ mắc Covid-19 chỉ cần khỏi là có thể tiêm được.

Dù đã mắc Covid-19 và khỏi bệnh thì vẫn tiêm vaccine phòng Covid-19 ngay khi có thể - Ảnh minh họa: Internet

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, bà Dương Thị Hồng - phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng quốc gia, từ tháng 12/2021, Bộ Y tế hướng dẫn người dân sau khi khỏi COVID-19 và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định, hồi phục sức khỏe sẽ được tiêm vắc xin COVID-19 (bao gồm các liều vắc xin cơ bản và mũi tiêm nhắc lại).

"Việc tiêm nhắc lại vào thời gian nào sau khi khỏi COVID-19 phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của người dân. Theo hướng dẫn, có thể tiêm sau khi khỏi bệnh và hoàn thành cách ly y tế. Tuy nhiên, thực tế người bệnh sau khi khỏi không thể hồi phục sức khỏe ngay chỉ sau 1 - 2 tuần. Thông thường thời gian để sức khỏe hồi phục phải mất từ 2 tuần đến 1 tháng tùy thể trạng của mỗi người", bà giải thích.

"Khi tiêm vắc xin COVID-19 sẽ có phản ứng thông thường, có thể gây mệt mỏi, đau nhức, sốt… Nếu sức khỏe chưa phục hồi, lại thêm những phản ứng sau tiêm sẽ khiến cơ thể mệt mỏi hơn. Bởi vậy, người dân cần theo dõi sức khỏe, khi cảm thấy sức khỏe đã phục hồi mới tiếp tục tiêm vắc xin" - bà Hồng khuyến nghị.

Đối với trẻ mắc COVID-19, cũng giống người lớn, nên để sức khỏe phục hồi hoàn toàn mới tiêm vắc xin.