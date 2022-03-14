Hà Nội: Ghi nhận 27.833 ca Covid-19, có 9.491 ca cộng đồng trong vòng 24h

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Sóc Sơn (1.739); Đông Anh (1.701); Hoài Đức (1.636); Hoàng Mai (1.595); Long Biên (1.552).

Theo Sức khỏe và Đời sống, Sở Y tế Hà Nội tối 14/3 thông báo trong 24 giờ qua TP ghi nhận 27.833 ca Covid-19 mới (9.491 ca cộng đồng và 18.342 ca đã cách ly), giảm 1.500 ca so với hôm qua. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới mỗi ngày ở Hà Nội giảm.

Có 3.972 người điều trị tại các bệnh viện tầng 2-3 của thành phố và 360 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tới hết ngày 13/3, Hà Nội có 536.826 ca đang điều trị, theo dõi (giảm hơn 18.000 ca so với ngày 12/3). Trong đó có hơn 532.18 người theo dõi cách ly tại nhà (chiếm 99%); hơn 430 người cách ly tại cơ sở thu dung, điều trị của thành phố và của các quận, huyện, thị xã.

Như vậy số ca phải nhập viện ở Hà Nội chỉ chiếm 0,8% tổng số ca dương tính đang điều trị, theo dõi trên toàn thành phố.

Theo Sở Y tế, tổng số lượt bệnh nhân điều trị khỏi ở Hà Nội là 1.116.497 người. Hôm qua Thủ đô có 11 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do Covid-19 (từ 27/4/2021- nay) là 1.261 người.

Theo Hà Nội mới, về tiêm vắc xin Covid-19, đến nay có 243.853 người đã tiêm mũi bổ sung (tương đương 99,9%). Gần 80% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi vắc xin nhắc lại. Hà Nội phấn đấu hết tháng 3-2022 sẽ hoàn thành 100% số người cần tiêm mũi bổ sung vắc xin Covid-19.

Trước nhu cầu được thầy thuốc khám, tư vấn, đặc biệt là của các ca nhiễm SARS-CoV-2 là người cao tuổi, có bệnh lý nền hoặc trẻ nhỏ..., Bệnh viện Thanh Nhàn đã mở phòng khám Covid-19.

Mỗi ngày, phòng khám này tiếp nhận từ 70 đến 100 ca. 70% trong đó là người cao tuổi, có bệnh lý nền, có nguy cơ trở nặng. Số bệnh nhân là trẻ em cũng chiếm tỷ lệ tương đối, chủ yếu là các bé sốt cao, co giật, ho nhiều ngày.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hường, Phụ trách đơn nguyên Covid-19, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, 40-50% bệnh nhân tới khám ở phòng khám này cần có chỉ định nhập viện, trong đó có cả người cao tuổi và trẻ nhỏ. Sau vài ngày nhập viện, điều trị bệnh ổn định, bệnh nhân sẽ được đưa về nhà, tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Số bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng, không cần phải nhập viện sẽ được tư vấn an tâm điều trị, theo dõi tại nhà

Hiện, bệnh viện đã bố trí 4 phòng khám: nội, sản, ngoại, nhi để tiếp nhận tất cả các F0 tại Hà Nội và nơi khác tới khám. Để phòng, chống lây nhiễm, bệnh viện đã thiết kế lối đi riêng, địa điểm khám riêng cho các trường hợp F0.