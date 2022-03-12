Ngày 12/3, Việt Nam ghi nhận 168.719 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 386 ca so với ngày trước đó

Tin y tế 12/03/2022 17:49

Tính từ 16h ngày 11/3 đến 16h ngày 12/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 168.719 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 168.704 ca ghi nhận trong nước.

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 12/3, Việt Nam ghi nhận 168.719 ca nhiễm COVID-19 mới.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 11/3 đến 16h ngày 12/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 168.719 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 168.704 ca ghi nhận trong nước (giảm 386 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 116.648 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (30.693), Nghệ An (11.666), Phú Thọ (7.216), Bắc Ninh (5.669), Sơn La (4.872), Hưng Yên (4.492), Lạng Sơn (4.479), Hải Dương (4.460), Tuyên Quang (4.287), Hòa Bình (4.279), Lào Cai (3.539), Nam Định (3.432), Hải Phòng (3.200), Cà Mau (3.200), Gia Lai (3.107), Quảng Ninh (2.988), Quảng Bình (2.921), Quảng Trị (2.827), Vĩnh Phúc (2.823), TP. Hồ Chí Minh (2.804), Bắc Giang (2.794), Thái Bình (2.747), Điện Biên (2.728), Thái Nguyên (2.716), Bình Dương (2.696), Bình Định (2.687), Bình Phước (2.683), Lai Châu (2.599), Ninh Bình (2.507), Cao Bằng (2.442), Hà Nam (2.327), Yên Bái (2.186), Bến Tre (1.981), Hà Giang (1.971), Lâm Đồng (1.735), Khánh Hòa (1.560), Phú Yên (1.555), Đà Nẵng (1.517), Bắc Kạn (1.493), Đắk Nông (1.427), Tây Ninh (1.401), Thanh Hóa (1.338), Vĩnh Long (1.335), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.211), Trà Vinh (1.177), Hà Tĩnh (873), Kon Tum (770), Quảng Ngãi (693), Bình Thuận (646), Quảng Nam (328), Bạc Liêu (293), Đồng Nai (269), Thừa Thiên Huế (242), Long An (202), Cần Thơ (197), Kiên Giang (124), An Giang (94), Đồng Tháp (72), Sóc Trăng (46), Hậu Giang (41), Tiền Giang (27), Ninh Thuận (19), Đắk Lắk (1).

- Ngày 12/3/2022, Sở Y tế Hà Nội đăng ký bổ sung 195.000 ca, Sở Y tế Nam Định đăng ký bổ sung 35.949 ca, Sở Y tế Hưng Yên đăng ký bổ sung 33.760 ca và Sở Y tế Phú Thọ đăng ký bổ sung 20.784 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-3.217), Bình Dương (-2.878), Hà Nội (-1.206).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (+3.107), Hà Giang (+1.971), Phú Thọ (+864).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 159.273 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 5.903.147 ca nhiễm, đứng thứ 20/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 59.759 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 5.895.555 ca, trong đó có 3.065.216 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (779.115), TP. Hồ Chí Minh (566.515), Bình Dương (336.200), Bắc Ninh (217.725), Nghệ An (205.929).

 

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