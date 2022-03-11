Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước việc phải chi hàng chục triệu đồng để lo mai táng cho người thân qua đời vì COVID-19. Mới đây, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã lên tiếng.

Theo Tiền Phong, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh vừa chỉ đạo giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các cơ quan có liên quan rà soát nội dung báo chí phản ánh và các trường hợp bệnh nhân tử vong khác vì COVID-19 để chủ động nắm tình hình xử lý, chấn chỉnh kịp thời theo quy định, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/3/2022. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trên phải khẩn trương rà soát quy định hướng dẫn mai táng người chết nhiễm bệnh COVID-19 phù hợp tình hình thực tế tại địa phương và hướng dẫn của cấp tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh trước ngày 17/3/2022.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan công an tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng trên địa bàn trong việc nâng giá chi phí mai táng bất hợp lý, trái quy định đối với các trường hợp tử vong do COVID-19 (tránh tình trạng lợi dụng người chết vì COVID-19 để tăng giá dịch vụ mai táng bất hợp lý); xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, làm rõ việc thân nhân người chết vì COVID-19 chịu phí mai táng quá cao - Ảnh: VTC News Theo VTC News, cũng liên quan đến vụ việc, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước việc phải chi hàng chục triệu đồng để lo mai táng cho người thân qua đời vì COVID-19. Đơn cử, đầu tháng 2 vừa qua, mẹ của chị T.G. (trú huyện Sơn Hà) dương tính với SARS-CoV-2. Nằm điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi được 2 ngày thì mẹ chị mất.

Lo sợ dịch bệnh lây lan cho địa phương, gia đình chị G. quyết định đưa mẹ đi mai táng ngoài TP Đà Nẵng. Qua lời giới thiệu của nhân viên bệnh viện, cơ sở mai táng trọn gói ra giá 60 triệu đồng. "Cơ sở này chỉ chuẩn bị chiếc xe nhỏ, hai hũ đựng tro cốt và di ảnh thôi. Lúc đó gia đình bối rối lắm, họ hét giá bao nhiêu thì mình đưa bấy nhiêu. Anh em trong nhà phải chạy vạy vay vượn khắp nơi để lo hậu sự cho mẹ, giờ thì còng lưng trả nợ" - chị G. nghẹn ngào. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Ngãi - Ảnh: Tiền Phong Theo Lao Động, ông Cao Phúc – Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện lao và bệnh phổi khẳng định, bệnh viện không liên quan đến các dịch vụ mai táng cho người mất vì COVID-19. Khi bệnh nhân mắc COVID-19 qua đời, bệnh viện sẽ xử lý đúng quy định phòng dịch, lưu giữ thi thể trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Người nhà của bệnh nhân tự liên hệ với dịch vụ mai táng để đưa thi thể về chôn cất. Trong khi đó, đề cập đến sự việc đang gây bức xúc trong dư luận, ông Lê Báy - Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi - khẳng định theo quy định hiện hành, gia đình có người thân mất vì COVID-19 không phải tốn chi phí mai táng. Chi phí mua quan tài, vận chuyển đến nơi chôn cất, hỏa thiêu sẽ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch. Khi F0 không may qua đời, cơ sở điều trị phải tổ chức khâm liệm, vận chuyển đến nơi chôn cất.

Hà Nội: Ghi nhận thêm 31.365 F0, huyện Đông Anh có số ca nhiễm cao nhất trong vòng 24h Tối 9/3, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 31.365 ca dương tính với Covid-19. Huyện Đông Anh vẫn là địa bàn ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong 24 giờ qua.

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