Hà Nội: Ghi nhận thêm 31.365 F0, huyện Đông Anh có số ca nhiễm cao nhất trong vòng 24h

Tin y tế 09/03/2022 19:15

Tối 9/3, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 31.365 ca dương tính với Covid-19. Huyện Đông Anh vẫn là địa bàn ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong 24 giờ qua.

Theo VOV, từ 18h ngày 8/3 đến 18h ngày 9/3, TP Hà Nội ghi nhận 31.365 ca bệnh, trong đó có 12.942 ca cộng đồng và 18.423ca đã cách ly. Số ca mắc mới được phân bố tại 536 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (1.498); Hoàng Mai (1.433); Sóc Sơn (1.412); Long Biên (1.406); Hoài Đức (1405); Nam Từ Liêm (1.381).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 494.540 ca.

Theo Dân Trí, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như: Sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, mất khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19, hoặc liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội qua số điện thoại (0969.082.115 hoặc 0949.396.115) để được tư vấn.

Theo Hà Nội mới, cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 8/3, thành phố có 659.898 bệnh nhân (giảm 20.580 người so với ngày 7-3), trong đó có 654.335 người theo dõi, cách ly tại nhà (chiếm hơn 99%); 710 người cách ly tại cơ sở thu dung, điều trị của thành phố và các quận, huyện, thị xã; 4.853 người điều trị tại các bệnh viện tầng 2-3 của thành phố và 360 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ngoài ra, tổng số lượt bệnh nhân điều trị khỏi là 837.740 (tăng 81.836 người so với ngày 7-3).

Ngày 8/3, Hà Nội có 8 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số người tử vong do Covid-19 (tính từ ngày 27/4/2021 cho đến nay) là 1.204 người.

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