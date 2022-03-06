Hà Nội: Hàng loạt trường sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày 7/3

Tin y tế 06/03/2022 20:01

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có hướng dẫn về việc học sinh trở lại trường trong tuần tới.

Theo Hà Nội mới, căn cứ Thông báo số 169/TB-UBND ngày 4/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19, Hà Nội có 326 đơn vị cấp xã, phường có mức độ dịch cấp độ 3. 

Trước số lượng đơn vị cấp xã, phường có mức độ dịch cấp độ 3 tăng đột biến so với tuần trước (tăng 252 đơn vị), để bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã; hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên báo cáo UBND quận, huyện, thị xã xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, nếu có mức độ dịch ở cấp độ 3 thì cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến kể từ ngày 7/3/2022. 

Các trường ở địa bàn xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh học tập trực tiếp theo kế hoạch. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý, các trường đóng trên địa bàn xã phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 3, cấp độ 4 thì toàn trường chuyển sang phương án dạy học trực tuyến. 

Theo báo Tin Tức, cũng đưa tin về vụ việc, công bố đánh giá cấp độ dịch của UBND TP Hà Nội cho thấy, Thủ đô có 326 xã, phường, thị trấn thuộc 30 quận, huyện, thị xã, ở cấp độ dịch mức 3.  Điều đó đồng nghĩa với việc hàng loạt trường học sẽ đóng cửa từ 7/3.

Trong đó, huyện Sóc Sơn dẫn đầu với 21 đơn vị, tiếp đó là huyện Thường Tín 19 đơn vị, huyện Chương Mỹ 19 đơn vị, huyện Đông Anh 18 đơn vị, huyện Quốc Oai 15 đơn vị, huyện Thạch Thất 15 đơn vị, huyện Ứng Hòa 15 đơn vị, quận Hoàn Kiếm 13 đơn vị, huyện Hoài Đức 13 đơn vị, huyện Thanh Oai 13 đơn vị, huyện Ba Vì 12 đơn vị, huyện Mê Linh 12 đơn vị, huyện Phúc Thọ 12 đơn vị, huyện Phú Xuyên 11 đơn vị, huyện Thanh Trì 11 đơn vị…

Theo quy định, trường học tại các địa phương này sẽ phải chuyển sang học trực tuyến từ đầu tuần tới (từ 7/3) cho tới khi đánh giá cấp độ dịch có thay đổi.

 

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