Hà Nội: Xác lập kỷ lục mới với hơn 21.000 ca bệnh trong ngày 4/3

Tin y tế 04/03/2022 20:56

Tính từ 18h ngày 3/3 đến 18h ngày 4/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 21.396 ca Covid-19, tăng 2.735 ca so với ngày trước đó.

Theo Hà Nội mới, Sở Y tế Hà Nội thông tin, tính từ 18h ngày 3/3 đến 18h ngày 4/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 21.396 ca Covid-19 (tăng 2.735 ca so với ngày hôm qua), trong đó có 8.870 ca cộng đồng và 12.526 ca đã cách ly. Đây là số mắc cao chưa từng thấy được ghi nhận trên địa bàn Hà Nội kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện. Trong đó, quận Nam Từ Liêm là địa bàn ghi nhận nhiều ca bệnh nhất.

Cụ thể, 21.396 bệnh nhân phân bố tại 532 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (1.117); Mê Linh (1.046); Thanh Trì (1.023); Thanh Xuân (944); Quốc Oai (870).

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 3-3, số bệnh nhân đang điều trị là 663.312 ca, trong đó có 656.049 người theo dõi cách ly tại nhà (chiếm gần 99%); 1.093 người cách ly tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố và của quận, huyện, thị xã; 5.810 người điều trị tại bệnh viện tầng 2, tầng 3 của thành phố và 360 người điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Đến nay, tổng số lượt bệnh nhân điều trị khỏi tại Hà Nội là 570.355 người.

Ngày 3/3, Hà Nội ghi nhận 18 người mắc Covid-19 tử vong. Như vậy, tổng số người tử vong do Covid-19 (tính từ 27-4-2021 cho đến nay) là 1.140 người.

Theo Thanh Niên, liên quan đến công tác hướng dẫn, chăm sóc các F0 tại nhà, từ ngày 4.3, Hà Nội điều chỉnh các nhánh 1, 2 và 3 của Tổng đài điện thoại 1022.

Cụ thể, người dân bấm phím 1 để kết nối tới đường dây nóng Sở Y tế Hà Nội để được hỗ trợ thông tin F0.

Bấm phím 2: kết nối đến Mạng lưới thầy thuốc đồng hành để được tư vấn, chăm sóc F0 tại nhà.

Bấm phím 3 sau đó chọn phím 1: kết nối đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để được hỗ trợ, tư vấn về xét nghiệm và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chọn phím 2: kết nối đến Trung tâm cấp cứu 115 để được hỗ trợ cấp cứu và xe cấp cứu. Các nhánh 4, 5, 6 và 7 của Tổng đài điện thoại 1022 vẫn giữ nguyên. Cách quay số từ số cố định của Hà Nội, gọi 1022. Từ số liên tỉnh, số di động, quay số 0241022.

Hà Nội: Ghi nhận 18.661 ca mắc COVID-19 mới, có 20 trường hợp tử vong

Hà Nội: Ghi nhận 18.661 ca mắc COVID-19 mới, có 20 trường hợp tử vong

Sở Y tế Hà Nội hôm nay công bố 18.661 ca COVID-19 mới, gồm 6.418 F0 cộng đồng và 12.243 ca đã cách ly. Số nhiễm phát hiện trong ngày tăng 3.547 ca so với ngày 2/3.

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