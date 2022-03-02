Hà Nội: Ghi nhận 15.114 ca Covid-19 mới, có 5.476 trường hợp trong cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội hôm nay công bố 15.114 ca Covid-19 mới, gồm 5.476 F0 cộng đồng và 9.638 ca đã cách ly. Số nhiễm phát hiện trong ngày tăng 1.791 ca so với ngày trước đó.

Theo Người Lao Động, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết từ 18 giờ ngày 1/3 đến 18 giờ ngày 2/3, TP Hà Nội ghi nhận 15.114 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 5.476 ca cộng đồng, 9.638 ca đã cách ly.

Các bệnh nhân phân bố tại 512 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (884); Hoàng Mai (878); Sóc Sơn (859); Nam Từ Liêm (834); Bắc Từ Liêm (829); Long Biên (808); Mê Linh (773); Thanh Trì (727); Hoài Đức (693); Thanh Xuân (562).

Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 303.561 ca.

Số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội vẫn tiếp tục tăng - Ảnh minh họa: Internet

Theo VietNamNet, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế thông tin, tới hết ngày hôm qua 1/3, địa bàn Hà Nội đang có 3.840 F0 diễn tiến trung bình, 1.014 F0 ở mức độ nặng.

Sở Y tế Hà Nội vừa có quyết định phân bổ 401.000 viên Molnupiravir 200mg điều trị Covid-19 cho 22 TTYT quận, huyện và 5 bệnh viện gồm: Tâm thần, Thanh Nhàn, Phổi, Đống Đa, Hà Đông.

Theo đó, 6 TTYT quận, huyện: Cầu Giấy, Đan Phượng, Mỹ Đức, Hoài Đức, Ba Vì, Tây Hồ và Bệnh viện Tâm thần Hà Nội được phân bổ 10.000 viên; Bệnh viện Đa khoa Đống Đa được nhận 4.000 viên; Bệnh viện Đa khoa Hà Đông nhận 3.000 viên; Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Phổi nhận mỗi nơi 2.000 viên. 16 TTYT quận, huyện còn lại nhận mỗi nơi 20.000 viên.

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