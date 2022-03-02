Hà Nội: Ghi nhận 15.114 ca Covid-19 mới, có 5.476 trường hợp trong cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội hôm nay công bố 15.114 ca Covid-19 mới, gồm 5.476 F0 cộng đồng và 9.638 ca đã cách ly. Số nhiễm phát hiện trong ngày tăng 1.791 ca so với ngày trước đó.
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Theo Người Lao Động, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết từ 18 giờ ngày 1/3 đến 18 giờ ngày 2/3, TP Hà Nội ghi nhận 15.114 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 5.476 ca cộng đồng, 9.638 ca đã cách ly.
Các bệnh nhân phân bố tại 512 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (884); Hoàng Mai (878); Sóc Sơn (859); Nam Từ Liêm (834); Bắc Từ Liêm (829); Long Biên (808); Mê Linh (773); Thanh Trì (727); Hoài Đức (693); Thanh Xuân (562).
Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 303.561 ca.
Theo VietNamNet, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế thông tin, tới hết ngày hôm qua 1/3, địa bàn Hà Nội đang có 3.840 F0 diễn tiến trung bình, 1.014 F0 ở mức độ nặng.
Sở Y tế Hà Nội vừa có quyết định phân bổ 401.000 viên Molnupiravir 200mg điều trị Covid-19 cho 22 TTYT quận, huyện và 5 bệnh viện gồm: Tâm thần, Thanh Nhàn, Phổi, Đống Đa, Hà Đông.
Theo đó, 6 TTYT quận, huyện: Cầu Giấy, Đan Phượng, Mỹ Đức, Hoài Đức, Ba Vì, Tây Hồ và Bệnh viện Tâm thần Hà Nội được phân bổ 10.000 viên; Bệnh viện Đa khoa Đống Đa được nhận 4.000 viên; Bệnh viện Đa khoa Hà Đông nhận 3.000 viên; Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Phổi nhận mỗi nơi 2.000 viên. 16 TTYT quận, huyện còn lại nhận mỗi nơi 20.000 viên.