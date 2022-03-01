Hà Nội: Kỷ lục ghi nhận thêm 13.323 ca nhiễm COVID-19 mới, có 5.214 trường hợp trong cộng đồng

Bệnh nhân phân bố tại 505 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoài Đức (798), Nam Từ Liêm (761), Long Biên (721), Mê Linh (692), Bắc Từ Liêm (649), Thanh Xuân (570), Thanh Trì (565).

Theo Sức khỏe và Đời sống, Sở Y tế Hà Nội tối 1/3 thông tin trong 24 giờ qua TP ghi nhận thêm 13.323 ca COVID-19 mới (tăng gần 500 ca so với hôm qua), trong đó có 5.214 ca cộng đồng.

Ngoài hơn 900 ca điều trị tại các khu cách ly ở Hà Nội, hơn 6.300 ca khác phải nhập viện điều trị tại các bệnh viện tầng 2, 3.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tới hết ngày 28/2, cả nước có hơn 1,16 triệu F0 đang điều trị tại nhà, riêng Hà Nội có gần 549.000 ca (chiếm 47,4% tổng cả nước và hơn 98,6% tổng số F0 đang điều trị ở Hà Nội).

Trong số đó, có hơn 1.100 ca có triệu chứng nhẹ. Hơn 4.100 ca triệu chứng trung bình (tăng hơn 16% so với trung bình 7 ngày trước). Số còn lại 1.018 ca nặng/nguy kịch (tăng gần 13%), trong đó có 360 ca điều trị ở hai bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Đại học Y Hà Nội.

Hiện tại các bệnh viện ở Hà Nội (Trung ương và Hà Nội) có 49 ca COVID-19 phải lọc máu, 47 ca thở máy, 48 ca thở máy không xâm lấn...

Theo Hà Nội mới, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện chiến lược của Hà Nội là tập trung điều trị sớm ca chuyển nặng theo từng tầng, giảm tỷ lệ tử vong. Để tránh việc quá tải, các khu điều trị thực hiện việc hạ tầng bệnh nhân một cách hợp lý theo tiến triển điều trị. Cụ thể, đối với bệnh nhân tầng 2 và 3 chuyển biến tốt sẽ được cho về nhà tự cách ly, điều trị, thay vì phải chờ đủ 10 ngày để xuất viện như trước đây.

Hiện, thành phố đã mở toàn bộ giường điều trị cho bệnh nhân tầng 2, 3 ở tất cả bệnh viện. Thành phố cũng làm việc với một số bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành để đề nghị hỗ trợ thu dung bệnh nhân. Hà Nội đã phối hợp, huy động thêm cơ sở y tế của trung ương, trực thuộc bộ, ngành để điều trị cho F0.

Để giảm tải cho y tế cơ sở, thành phố đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp ngành Y tế huy động nhân lực hỗ trợ y tế cơ sở, từ lực lượng đoàn thanh niên, hội phụ nữ, y tế ngoài công lập, y, bác sĩ nghỉ hưu... Ngoài ra, thành phố cũng huy động thêm lực lượng học sinh, sinh viên trường y.

Ngành Y tế Thủ đô cũng đã tập huấn, phổ biến cho các quận, huyện trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để xác nhận gián tiếp qua các hình thức điện tử (như Zalo). Người dân có thể được xác nhận dương tính, khỏi bệnh, hoàn thành thời gian cách ly, sẽ được gửi bản cứng về các nội dung trên qua tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng, ban quản lý các tòa nhà dân cư...

Bà Trần Thị Nhị Hà khẳng định, thành phố vẫn đang ở trạng thái chủ động, không quá tải trong điều trị cho bệnh nhân. Trong tình huống xảy ra kịch bản số ca nhiễm tăng gấp đôi như hiện nay, theo tính toán khả năng thu dung, điều trị, thành phố cơ bản vẫn đáp ứng được.