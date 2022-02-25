Thanh Hóa: Ghi nhận 885 bệnh nhân mắc COVID-19, 4 trường hợp tử vong

Tin y tế 25/02/2022 19:50

Ngày 25/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa thông tin, tính từ 16 giờ, ngày 24/2 đến 16 giờ, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 885 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Theo báo Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biế, tính từ 16 giờ, ngày 24/2 đến 16 giờ, ngày 25/2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 885 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Cụ thể, 268 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm: Hoằng Hóa 74 ; Như Xuân 34 ; Thạch Thành 34 ; Bỉm Sơn 27 ; Yên Định 23 ; Vĩnh Lộc 19 ; Thành phố Thanh Hóa 17 ; Thiệu Hóa 13 ; Quan Hóa 12 ; Thọ Xuân 9 ; Triệu Sơn 2 ; Nghi Sơn 4 .

466 bệnh nhân ghi nhận qua sàng lọc tại cơ sở y tế gồm: Quan Hóa 52 ; Sầm Sơn 52 ; Nông Cống 51 ; Thường Xuân 42 ; Yên Định 38 ; Thành phố Thanh Hóa 33 ; Cẩm Thủy 27 ; Thạch Thành 25 ; Quan Sơn 22 ;Ngọc Lặc 19 ; Triệu Sơn 16 ; Thọ Xuân 13; Nga Sơn 12 ; Lang Chánh 10 ; Nghi Sơn 10 ; Quảng Xương 6 ; Bỉm Sơn 2 ; Bá Thước 8 ; Hậu Lộc 5 ; Đông Sơn 6 ; Hà Trung 1 ; Như Xuân 3 ; Vĩnh Lộc 1 ; Thiệu Hóa 7 ; Hoằng Hóa 4 ; Như Thanh 1 .

151 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: Thành phố Thanh Hóa 5 ; Bá Thước 2 ; Hoằng Hóa 17 ; Sầm Sơn 3 ; Thọ Xuân 10 ; Ngọc Lặc 6 ; Nghi Sơn 3 ; Như Xuân 28 ; Triệu Sơn 1; Quan Sơn 28 ; Thạch Thành 15 ; Mường Lát 20 ; Nga Sơn 1 ; Vĩnh Lộc 4 ; Hậu Lộc 8 .

Trong ngày ghi nhận 4 trường hợp tử vong do COVID-19 tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh.

Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 40.282 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 34.830 người điều trị khỏi được ra viện; 58 bệnh nhân tử vong.

Cũng trong tối ngày 25/2, Bộ y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 78.795 ca mắc COVID-19. Theo đó, tính từ 16h ngày 24/2 đến 16h ngày 25/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 78.795 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 78.774 ca ghi nhận trong nước (tăng 9.655 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 54.345 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Tuyên Quang (+1.679), Hà Nội (+972), Nghệ An (+795).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (-608), Hải Dương (-507), TP.HCM (-260).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 57.160 ca/ngày.

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