Hà Nội: Ghi nhận thêm 9.836 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 3.404 ca cộng đồng

Ngày 25/2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội thông tin, TP thêm 9.836 ca Covid-19, đây tiếp tục là số mắc cao nhất từ trước đến nay.

Theo Hà Nội mới, Sở Y tế Hà Nội thông tin, tính từ 18h ngày 24/2 đến 18h ngày 25/2, trên địa bàn thành phố ghi nhận 9.836 ca Covid-19 (tăng 972 ca so với ngày trước đó), trong đó có 3.404 ca cộng đồng và 6.432 ca đã cách ly.

Cụ thể, 9.836 bệnh nhân phân bố tại 542 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (904), Sóc Sơn (781), Hoài Đức (611); Nam Từ Liêm (542); Hoàng Mai (521); Bắc Từ Liêm (467).

Tính đến hết ngày 24/2, hiện có 370.186 F0 ở Hà Nội đang điều trị, theo dõi. Trong đó, có 363.195 F0 điều trị tại nhà (chiếm 98,1% tổng ca đang điều trị); có 1.350 F0 điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố và quận/huyện (chiếm 0,36%).

Có 5.641 ca diễn biến cấp độ trung bình, nặng, nguy kịch phải nhập viện điều trị, tương đương hơn 1,5% tổng số ca đang điều trị ở Thủ đô. Trong đó có 357 ca đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 5.284 người điều trị tại các bệnh viện tầng 2 và 3 của Hà Nội.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tới hết ngày 24/2, trong các bệnh nhân đang điều trị tại viện ở Hà Nội, có gần 3.500 ca diễn biến mức độ trung bình (chiếm 62%), tăng hơn 12% so với trung bình 7 ngày trước.

Ngoài ra, có 863 ca nặng, nguy kịch (tăng gần 10%), trong đó có 770 ca thở ôxy qua gọng kính, mặt nạ...

Hôm qua, Hà Nội có 20 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do Covid-19 từ ngày 27-4-2021 đến nay lên 1.002 người.

Theo Tuổi Trẻ, Bộ Y tế cho biết đã chỉ đạo các địa phương tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19, tổ chức tiêm vắc xin mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong Quý I-2022; tiêm mũi thứ 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, hoàn thành trong tháng 2 năm 2022; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vắc xin.

Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về biến chủng này; Chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Ngày 25/2, Việt Nam ghi nhận 78.795 ca mắc COVID-19, tăng 9.655 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 24/2 đến 16h ngày 25/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 78.795 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 78.774 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-ghi-nhan-them-9836-truong-hop-nhiem-covid-19-trong-do-co-3404-ca-cong-dong-452165.html