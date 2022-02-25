Tắm, gội khi đang nhiễm Covid-19 có khiến bệnh nặng hơn?

Tin y tế 25/02/2022 14:59

Mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến việc F0 đang điều trị cần phải kiêng kỵ, không nên tắm, gội, tránh bệnh nặng hơn. Ý kiến của bác sĩ thế nào?

Trong khi số ca mắc Covid-19 ngày càng tăng cao, nhiều luồng thông tin không chính thống về cách chăm sóc, điều trị Covid-19 lại tràn lan trên mạng xã hội. Trong đó, nhiều người chia sẻ thông tin: Không nên tắm, gội đầu khi nhiễm Covid-19 vì nhiều lý do như làm bệnh nặng hơn, nước lạnh làm cơ thể yếu hơn, trúng "phong hàn" (gió lạnh), cơ thể đang bệnh dễ cảm nhiễm ngoại tà...Thông tin này càng khiến các F0 thêm lo lắng.

Chia sẻ với báo Giao Thông, BS. Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM khẳng định: "Không có khuyến cáo nào về việc F0 trong quá trình điều trị cần kiêng nước và không tắm, gội. Bởi lẽ khi người mắc bệnh vốn khó chịu, dễ mất ngủ, nếu không tắm, gội sẽ khiến cơ thể thêm bức bối hơn".

Theo BS. Hữu Khanh, trong quá trình điều trị, luôn cần chú ý đến vệ sinh cá nhân, cần tắm, gội nếu cảm nhận cơ thể ngứa ngáy, khó chịu. Tuy nhiên, điều lưu ý là nên tắm, gội bằng nước ấm; đặc biệt ở ngoài Bắc, hiện thời tiết giá lạnh, sau khi tắm, gội cần phải mặc quần áo đủ ấm trước khi bước ra ngoài buồng tắm.

“Ngay cả xông cũng vậy, tuyệt đối không xông lá khi đang sốt và đặc biệt lưu ý đến trẻ nhỏ, nhiều trẻ bị bỏng trong quá trình xông nước lá. Hơn nữa, không xông nước lá thường xuyên, nhiều lần trong ngày, sẽ gây mất nước, khiến cơ thể thêm mệt mỏi. Mọi người nên nhớ sau khi xông cần uống thêm cốc nước ấm đề bù nước thất thoát khi xông” - ông Khanh cho biết.

covid-19
Bác sĩ BS. Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM - Ảnh: Internet

Theo Sức khỏe và Đời sống, cùng quan điểm, BS Đinh Thế Tiến, khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, tiếp nối sau thủy đậu, bệnh sởi, gần đây "nạn nhân" tiếp theo của việc truyền tai "kiêng tắm" là COVID-19.

BS Tiến cho hay giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ, ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn là nền tảng của một cơ thể khỏe mạnh. Thực tế, có những "lời đồn" bệnh COVID-19 nặng lên sau một lần tắm gội là không có cơ sở. Miền Bắc đang trong những ngày thời tiết rét đậm, rét hại, bác sĩ Tiến khuyến cáo các F0 điều trị tại nhà hãy đảm bảo vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ ấm cơ thể.

Dù truyền tai nhau kiêng tắm gội, nhưng nhiều người lại "hâm mộ quá đà" xông lá để ra nhiều mồ hôi, hạ sốt, thông mũi... Trong Đông y, xông là biện pháp giúp một số người bị viêm đường hô hấp do virus giảm cảm giác khó chịu, đỡ mệt mỏi. 

Các bác sĩ nói không cần thiết lạm dụng thái quá việc xông lá, không xông toàn thân, xông quá lâu. Nếu lạm dụng, thực hiện xông không đúng cách sẽ gây mất nước nhiều làm cơ thể mệt mỏi hơn. Xông nhiều, xông quá lâu cũng tổn thương niêm mạc hô hấp, sẽ là yếu tố thuận lợi bội nhiễm vi khuẩn giai đoạn sau.

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