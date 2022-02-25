Sửa đổi, bổ sung sổ tay an toàn phòng chống COVID-19 trong trường học

Tin y tế 25/02/2022 09:57

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố "Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học" trên cơ sở sửa đổi, bổ sung từ cuốn sổ tay được ban hành theo các quyết định mới.

Theo báo Tin Tức, trước đó, sáng ngày 24/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố "Sổ tay đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học" trên cơ sở sửa đổi, bổ sung từ cuốn sổ tay được ban hành theo các quyết định mới nhất.

Đây là tài liệu cung cấp các nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, cập nhật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học, trên cơ sở các hướng dẫn của hiện hành của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT và Tổ chức Y tế thế giới.

Trước đó, tháng 9/2020, Bộ GD&ĐT han hành cuốn sổ tay bảo đảm phù hợp với công tác tổ chức dạy học trong tình hình mới.

Những nội dung trong Sổ tay gồm các thông tin về về dịch COVID-19 và phương pháp xử trí và điều trị COVID-19; các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học; các biện pháp đảm bảo trường học an toàn phòng, chống dịch bệnh.

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Hình minh hoạ trong cuốn sổ tay. Ảnh: báo Tin Tức

Theo Báo Chính phủ, Sổ tay còn có hướng dẫn cụ thể về công tác chuẩn bị của nhà trường; ứng phó của nhà trường khi có trường hợp bệnh nghi ngờ trong trường học; xử trí khi có trường hợp học sinh mắc COVID-19 trong trường học; công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học học trực tiếp…

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, khi Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn chuyên môn khác với hướng dẫn tại cuốn sổ tay này thì các cơ sở giáo dục thực hiện theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Sổ tay cũng hướng dẫn về việc tổ chức ăn bán trú của học sinh trong các nhà trường khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp để bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch.

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp, khi lớp học có học sinh F0, cán bộ y tế trường học và tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường, cán bộ y tế cấp xã tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh ngay cho toàn bộ học sinh của lớp đó.

Hiện tại, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, diễn biến dịch bệnh phức tạp đã làm số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trong các nhà trường. Một số địa phương đã phải tạm dừng cho học sinh đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch.

 

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