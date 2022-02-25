Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo hỏa tốc trong bối cảnh F0 tăng lên từng ngày

Nội dung công điện nêu những ngày qua số ca COVID-19 tăng cao đột biến đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng, dẫn tới tình trạng một số mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch tăng giá đột biến.

Theo Tuổi Trẻ, tối ngày 24/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành công điện hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp phòng dịch, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Đối với ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, UBND các quận, huyện, thị xã, tiếp tục quán triệt phân cấp từ TP đến cấp cơ sở với nguyên tắc "4 tại chỗ"; chủ động chống dịch hiệu quả, sẵn sàng các phương án, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Để kiểm soát kịp thời, hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo thực hiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung như sau:

"Quản lý nhóm nguy cơ (người bệnh nền có nguy cơ cao, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vắc xin) và tiếp tục rà soát, trẻ em trong độ tuổi 12 - 17 và nhóm trẻ em chưa được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn", công điện nêu rõ.

Đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế lưu động, tổ hỗ trợ chăm sóc theo dõi F0 tại nhà, nhất là địa bàn có mật độ dân cư cao (đảm bảo nhân lực, cơ số thuốc, điều kiện vật chất, lực lượng y tế…), kịp thời chuyển tuyến điều trị theo hướng dẫn phân luồng tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19 của ngành y tế.

"Củng cố và phát huy tối đa năng lực của tổ hỗ trợ chăm sóc theo dõi F0 tại nhà, tổ COVID-19 cộng đồng trong việc quản lý F0 tại nhà trên cơ sở các thông tin về xét nghiệm, các mức độ biểu hiện bệnh của người nhiễm; đảm bảo mọi người dân được tiếp cận nhanh nhất với hệ thống y tế bằng nhiều hình thức tiếp cận", công điện yêu cầu.

Đối với trẻ em, phụ nữ có thai đang được theo dõi, điều trị, cách ly tại nhà phải được theo dõi sát, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng để chuyển viện, chuyển tuyến kịp thời theo hướng dẫn phân luồng tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19 của Sở Y tế.

Theo VietNamNet, chủ tịch Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vắc xin mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm vét mũi thứ 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 17 tuổi; hoàn thành tốt chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vắc xin.

Sở Y tế phối hợp Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẩn trương sàng lọc, giải trình tự gene các ca nhiễm COVID-19; đánh giá mức độ lây nhiễm với các biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 (Omicron) trên địa bàn thành phố thời gian qua, đề xuất các kịch bản, phương án, biện pháp khi số ca nhiễm tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Tiếp tục rà soát và bổ sung giường điều trị COVID-19 tại các bệnh viện của thành phố, tập trung đảm bảo giường bệnh điều trị tầng 2, tầng 3 đáp ứng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhằm giảm tỷ lệ chuyển nặng và giảm tỷ lệ tử vong.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, tổng hợp ý kiến các nhà trường khẩn trương rà soát, đánh giá đảm bảo an toàn trong trường học với học sinh khối lớp 1 đến lớp 6 khi trở lại học trực tiếp trong thời gian qua; việc đề xuất giải pháp để nâng cao tỷ lệ học sinh lớp 7 đến lớp 12 học trực tiếp, báo cáo UBND TP trong ngày 25/2, để xin ý kiến Thường trực Thành ủy xem xét, chỉ đạo