Nghệ An: Ghi nhận 2.590 ca mắc Covid-19 mới, có 704 ca cộng đồng trong vòng 24h

Tin y tế 24/02/2022 11:02

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 1.259 ca dương tính mới với Covid-19.

Theo báo Nghệ An, sáng ngày 24/02/2022, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 23/2/2022 đến 06h00 ngày 24/2/2022), Nghệ An ghi nhận 1.259 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó có 411 ca cộng đồng; 848 ca đã được cách ly từ trước (844 ca là F1, 04 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Số địa phương có số bệnh nhân cao nhất trong 12 giờ qua: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, TP Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc... Số ca tử vong trong 12 giờ qua là 01 bệnh nhân (BN).

Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 58.323 ca mắc Covid-19. Lũy kế số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 31.367 BN. Lũy kế số BN tử vong: 88 BN. Số BN hiện đang điều trị: 26.868 BN.

Theo Người Lao Động, trước đó, vào tối ngày 23/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin trong 12 giờ (từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 23/2/2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.331 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 293 ca cộng đồng, 1038 ca đã được cách ly từ trước (1.030 ca là F1, 8 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Như vậy, trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 2.590 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 704 ca cộng đồng; 4 bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Được biết, trước diễn biến dịch phức tạp của dịch, tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị kiểm soát việc tập trung đông người trái quy định và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch. Ngoài ra, để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người, thực hiện tốt "5K" và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đầy đủ.

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