Nóng: Thu hồi lô mỹ phẩm ngừa sẹo cho trẻ do vi phạm về thành phần, nhãn mác

Theo thông tin từ VnExpress, quyết định hôm 5/8, lô sản phẩm Gel Promed, tuýp 30g, số lô 010124, do Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Starmed ở Hưng Yên sản xuất và Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed ở Hà Nội chịu trách nhiệm phân phối.

Kết quả mẫu thử do Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội lấy tại Nhà thuốc An Khánh (Hoàng Mai) cho thấy sản phẩm chứa Methylparaben không được liệt kê trong thành phần công thức đã đăng ký. Ngoài ra, hàm lượng Phenoxyethanol đo được là 1,08%, vượt quá giới hạn an toàn 1% theo quy định hiện hành.