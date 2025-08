Quyền Linh khẳng định rút kinh nghiệm sau lùm xùm quảng cáo: 'Tôi sai và đã xin lỗi'

Đáng chú ý, nhân vật ông An mà Quyền Linh thủ vai - một tài xế xe ôm công nghệ được tuyển vào công ty chuyên livestream bán hàng - vô tình khiến khán giả liên tưởng đến chính anh ngoài đời, đặc biệt là giai đoạn nam nghệ sĩ bị chỉ trích vì tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng với thông tin gây hiểu nhầm.

Quyền Linh trong buổi công chiếu phim "Chốt đơn!"

Giữa tháng 7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhắc nhở Quyền Linh vì quảng cáo gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm. Anh không bị xử phạt vì sự việc diễn ra đã lâu, quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Trong Chốt đơn, anh hóa thân thành ông An, tài xế lái xe ôm công nghệ, được thuê vào làm trong một công ty bán hàng livestream. Dù nghèo, ông An bao bọc một bé gái bị thất lạc cha mẹ. Diễn viên có nhiều cảnh lãng mạn khi đóng cùng Hồng Đào - vai bà Bình, chủ tiệm gội đầu, hàng xóm "tối lửa tắt đèn" của ông An.

Quyền Linh, Hồng Đào trên poster phim

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào tháng 4, sau khi Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất hàng trăm nhãn hiệu sữa giả, cái tên Quyền Linh bất ngờ bị khán giả réo gọi vì từng tham gia quảng cáo một số sản phẩm, trong đó có sữa.

Nam nghệ sĩ sau đó gửi thư đến Hội Điện ảnh Việt Nam, khẳng định hình ảnh của anh đã bị cắt ghép, gây hiểu lầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, gia đình.

Ngày 17/7, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đưa ra văn bản nhắc nhở đối với ông Mai Huyền Linh (MC Quyền Linh) về việc thực hiện quảng cáo thực phẩm không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định và gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm đã được công bố.

Tuy nhiên, anh không bị xử phạt vì video quảng cáo có từ năm 2022-2023, đã quá thời hiệu xử phạt theo quy định của pháp luật.