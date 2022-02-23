Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo khẩn liên quan đến vụ kit test nhanh COVID-19 rao bán tràn lan trên MXH

Tin y tế 23/02/2022 14:24

Tổng Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các đơn vị xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán thuốc, kit test COVID-19 không đảm bảo chất lượng.

Theo Người Lao Động, ngày 23/2, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Bình vừa ký văn bản gửi Cục QLTT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng kit test COVID-19.

Tổng cục QLTT nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhu cầu mua kit test COVID-19 (bộ xét nghiệm nhanh) của người dân tăng cao. Theo phản ánh của các phương tiện truyền thông, có hiện tượng một số đối tượng buôn bán mặt hàng kit test nhanh COVID-19 và các sản phẩm thuốc điều trị COVID-19 chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành, có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo Sức khỏe và Đời sống, để đảm bảo quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, Tổng cục QLTT yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại các công văn số 3005/TCQLTT-CNV ngày 30/12/2021 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19; Công văn số 846/TCQLTT-CNV ngày 10/5/2021 vể việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19và thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, chỉ đạo các Đội QLTT chủ động thu thập thông tin, tăng cường công tác quản lý địa bàn để chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán mặt hàng kit test COVID-19, thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.

Thứ hai, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác  tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế và Văn phòng Tổng cục QLTT.

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