Hà Nội: Ghi nhận gần 6.900 ca Covid-19 mới trong vòng 24h

Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18 giờ ngày 21/2 đến 18 giờ ngày 22/2, trên địa bàn thành phố ghi nhận 6.860 ca Covid-19. Trong đó, có 1.977 ca cộng đồng và 4.883 ca đã cách ly.

Theo Sức khỏe và Đời sống, Sở Y tế Hà Nội tối 22/2 cho biết trong 24 giờ qua TP ghi nhận 6.860 ca mắc Covid-19 mới, cao hơn hôm qua hơn 1.300 ca. Trong các ca bệnh mới phát hiện có 1.977 ca cộng đồng.

Bệnh nhân phân bố tại 517 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (435); Hoàng Mai (423); Nam Từ Liêm (393), Sóc Sơn (377), Bắc Từ Liêm (329).

Như vậy từ ngày 29/4/2021 đến nay Hà Nội ghi nhận 213.855 ca COVID-19.

Theo Hà Nội mới, sáng ngày 22/2, tại hội nghị gặp mặt đại diện lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tiêu biểu tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022), Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận và biểu dương những cán bộ y tế của ngành Y tế Thủ đô cũng như lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, trong 2 năm qua, dịch bệnh đã làm thay đổi cả thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Dịch bệnh đã đem đến những thách thức mà con người phải đối mặt. Hà Nội là địa bàn rộng, dân cư đông, nên công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, thành phố đã vượt qua, kiểm soát tốt dịch bệnh và đạt được kết quả phòng, chống dịch ấn tượng. Đặc biệt, tỷ lệ tử vong do Covid-19 của Hà Nội thấp hơn so với mặt bằng chung cả nước.

Kết quả đó có được theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, đó là do thành phố đã sớm bao phủ vắc xin, có nguồn cung ứng thuốc dồi dào, áp dụng phương pháp điều trị tốt nhất cùng với những kinh nghiệm từ các địa phương đi trước. Đặc biệt, thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã khẳng định tầm nhìn và sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy Hà Nội, sự vào cuộc khẩn trương của các sở, ban, ngành, sự tham mưu của Sở Y tế, sự quyết tâm của hệ thống chính trị và lực lượng chống dịch của thành phố.

F0 tự cách ly điều trị tại nhà, không khai báo y tế có bị phạt không? Người nhiễm COVID-19 che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời tình trạng bệnh với Trạm y tế nơi đang sinh sống có thể bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

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