CĂNG: Hà Nội phát hiện thêm 4 ca nhiễm biến thể Omicron

Bộ Y tế thông tin, Việt Nam có thêm 5 ca mắc Covid-19 nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 4 ca tại Hà Nội và 1 ca tại An Giang.

Bộ Y tế tối 20/2 thông báo đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc COVID-19 nhiễm biến thể Omicron, nhiều hơn hôm qua 5 ca.

Trong đó, TP.HCM có 97 ca, Quảng Nam (27), Hà Nội (18), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1), An Giang (1).

Như vậy, trong ngày hôm nay, Bộ Y tế ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 nhiễm biến thể Omicron ở Hà Nội. Ca còn lại ở An Giang, đây cũng là địa phương thứ 18 trong cả nước ghi nhận F0 mắc biến thể này.

Ca COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam phát hiện nhiễm biến thể Omicron phát hiện tại Bệnh viện 108 ngày 23/12, công bố ngày 29/12/2021.

Theo Hà Nội mới, cuối tháng 1, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết Thủ đô ghi nhận 14 ca COVID-19 nhiễm biến thể Omicron, trong đó 13 trường hợp nhập cảnh và 1 người ngoài cộng đồng.

Ca đầu tiên ở cộng đồng nhiễm Omicron là nhân viên làm việc tại khách sạn Grand Vista Hà Nội, tiếp xúc với 13 người nhập cảnh trên.

Theo Bộ Y tế, thời gian tới, nguy cơ tiếp tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 nhiễm biến thể Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn. Đặc biệt, với biến thể Omicron, việc lây nhiễm sẽ có nguy cơ gia tăng nhiều hơn ở nhóm trẻ chưa được tiêm vaccine COVID-19.

Để chủ động kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trong bối cảnh biến thể Omicron có thể xâm nhập và lây lan nhanh; Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế về chủ động phòng chống biến thể Omicron.

Bên cạnh đó, các địa phương cần phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biển thể Omicron đến để tiến hành xét nghiệm, giải trình tự gene khẳng định.

Hà Nội ngày 20/2: Kỷ lục ghi nhân hơn 5.000 ca mắc Covid-19, có 1.518 trướng hợp trong cộng đồng Tối 20/2, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 5.102 trường hợp dương tính với Covid-19. Đây là số ca mắc kỷ lục từ trước đến nay được ghi nhận.

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