5 địa phương mới nhất cho học sinh nghỉ học vì F0 tăng cao

Tin y tế 20/02/2022 17:39

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Nhiều nơi đang điều chỉnh kế hoạch đi học trực tiếp của các em.

Theo báo diện tử Chính Phủ, UBND thành phố Hà Nội, UBND các tỉnh Vĩnh Phúc, Lào Cai,... vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh thời gian học trực tiếp của nhiều bậc học.

Hà Nội: Dự  kiến, học sinh từ lớp 1 - 6 nổi thành sẽ đến trường trở lại tù ngày 21/1. Tuy nhên, để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố cho phép tạm dừng phương án cho học sinh các khối lớp 1- 6 thuộc 12 quận trở lại trường học cho đến khi có thông báo mới.

Vĩnh Phúc: UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Văn bản số 957/UBND-VX2 về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biễn phức tạp của dịch COVID-19 và điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại. Học sinh các trường tiểu học, THCS chuyển trạng thái từ học tập trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới.

TP. Buôn Ma Thuột: Ngày 20/2, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã có công văn số 489/UBND-VP gửi các đơn vị, địa phương về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các trường học trên địa bàn. UBND thành phố chỉ đạo tạm dừng dạy học trực tiếp đối với bậc mầm non, tiểu học và lớp 6 trên địa bàn từ ngày 21/02 cho đến khi có thông báo mới.

TP. Lào Cai: UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 616/UBND-VX về việc tạm dừng tổ chức dạy và học trực tiếp trên địa bàn thành phố Lào Cai để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp đối với tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố Lào Cai kể từ ngày 19/02/2022 cho đến khi có thông báo mới (gồm: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp).

Theo Pháp luật và Bạn đọc, một địa phương khác là Nghệ An cũng vừa có thông báo điều chỉnh lịch học cho học sinh. Theo đó, Nghệ An vẫn duy trì việc học trực tiếp trừ 1 số địa bàn trong tỉnh đã cho bậc tiểu học và lớp 6 sang học trực tuyến do số ca mắc COVID-19 tăng cao. Gần đây mỗi ngày Nghệ An có trên 1.000 ca mắc Covid-19. Riêng ngày 19/2 số ca mắc Covid-19 mới ở Nghệ An là 1.360 ca.

 

Số ca mắc COVID-19 ở TP.HCM tiếp tục tăng, phát hiện ổ dịch mới ở tu viện

Số ca mắc COVID-19 ở TP.HCM tiếp tục tăng, phát hiện ổ dịch mới ở tu viện

Từ ngày 12-18/2, số ca mắc COVID-19 mới tại TP.HCM được ghi nhận là 2.934 ca, tăng gấp 3 lần so với 7 ngày trước đó. Thành phố phát hiện một ổ dịch mới tại một tu viện quận Gò Vấp.

Xem thêm
Từ khóa:   học sinh trở lại trường học Hà Nội ca F0

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại