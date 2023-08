5 địa phương mới nhất cho học sinh nghỉ học vì F0 tăng cao

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Nhiều nơi đang điều chỉnh kế hoạch đi học trực tiếp của các em.

Theo báo diện tử Chính Phủ, UBND thành phố Hà Nội, UBND các tỉnh Vĩnh Phúc, Lào Cai,... vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh thời gian học trực tiếp của nhiều bậc học.

Hà Nội: Dự kiến, học sinh từ lớp 1 - 6 nổi thành sẽ đến trường trở lại tù ngày 21/1. Tuy nhên, để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố cho phép tạm dừng phương án cho học sinh các khối lớp 1- 6 thuộc 12 quận trở lại trường học cho đến khi có thông báo mới.

Vĩnh Phúc: UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Văn bản số 957/UBND-VX2 về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biễn phức tạp của dịch COVID-19 và điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại. Học sinh các trường tiểu học, THCS chuyển trạng thái từ học tập trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới.

TP. Buôn Ma Thuột: Ngày 20/2, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã có công văn số 489/UBND-VP gửi các đơn vị, địa phương về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các trường học trên địa bàn. UBND thành phố chỉ đạo tạm dừng dạy học trực tiếp đối với bậc mầm non, tiểu học và lớp 6 trên địa bàn từ ngày 21/02 cho đến khi có thông báo mới.

TP. Lào Cai: UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 616/UBND-VX về việc tạm dừng tổ chức dạy và học trực tiếp trên địa bàn thành phố Lào Cai để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp đối với tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố Lào Cai kể từ ngày 19/02/2022 cho đến khi có thông báo mới (gồm: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp).

Theo Pháp luật và Bạn đọc, một địa phương khác là Nghệ An cũng vừa có thông báo điều chỉnh lịch học cho học sinh. Theo đó, Nghệ An vẫn duy trì việc học trực tiếp trừ 1 số địa bàn trong tỉnh đã cho bậc tiểu học và lớp 6 sang học trực tuyến do số ca mắc COVID-19 tăng cao. Gần đây mỗi ngày Nghệ An có trên 1.000 ca mắc Covid-19. Riêng ngày 19/2 số ca mắc Covid-19 mới ở Nghệ An là 1.360 ca.

Số ca mắc COVID-19 ở TP.HCM tiếp tục tăng, phát hiện ổ dịch mới ở tu viện Từ ngày 12-18/2, số ca mắc COVID-19 mới tại TP.HCM được ghi nhận là 2.934 ca, tăng gấp 3 lần so với 7 ngày trước đó. Thành phố phát hiện một ổ dịch mới tại một tu viện quận Gò Vấp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-dia-phuong-moi-nhat-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-vi-f0-tang-cao-451121.html