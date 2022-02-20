Số ca mắc COVID-19 ở TP.HCM tiếp tục tăng, phát hiện ổ dịch mới ở tu viện

Tin y tế 20/02/2022 08:15

Từ ngày 12-18/2, số ca mắc COVID-19 mới tại TP.HCM được ghi nhận là 2.934 ca, tăng gấp 3 lần so với 7 ngày trước đó. Thành phố phát hiện một ổ dịch mới tại một tu viện quận Gò Vấp.

Theo Pháp luật TP.HCM, ghi nhận của hệ thống giám sát dịch bệnh COVID-19 cho thấy, từ ngày 12 đến 18/2, số ca mắc mới tại TP được ghi nhận là 2.934 ca, tăng gấp 3 lần so với 7 ngày trước (từ ngày 5 đến 11/2) đồng thời số ca nhập viện cũng có khuynh hướng gia tăng nhẹ. Tuy nhiên, số bệnh nặng vẫn đang giảm và số ca tử vong vẫn đang ở mức thấp. Ngày 19/2, TP có 2 ca tử vong nhưng là bệnh nhân từ tỉnh thành khác chuyển đến để điều trị.

Hiện tượng số ca mắc mới tăng ở cả 22/22 quận, huyện và TP Thủ Đức đã được dự báo trước khi TP khôi phục trở lại các hoạt động lao động sản xuất, học tập cũng như các sinh hoạt xã hội. Bên cạnh đó, TP cũng đã phát hiện những ca bệnh mang biến chủng Omicron trong cộng đồng.

Theo nghiên cứu trên thế giới, sự lưu hành đồng thời cả hai biến chủng Delta và Omicron sẽ làm cho số ca mắc mới tăng nhanh chóng, và theo đó là số ca nhập viện và bệnh nặng cũng có thể gia tăng.

Những biện pháp dự phòng không dùng thuốc như 5K (khẩu trang – rửa tay, khử khuẩn – giữ khoảng cách – không tụ tập và khai báo y tế) và tiêm chủng (bao gồm cả tiêm nhắc lại) vẫn là những biện pháp được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng nhằm làm chậm lại tốc độ lây lan của dịch. Do đó, người dân cần tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng bệnh theo 5K. Đồng thời, thực hiện các biện pháp bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt.

Sở Y tế đã chỉ đạo HCDC phối hợp với các trung tâm y tế quận, huyện và TP Thủ Đức để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng, trường học:

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục vệ sinh khử khuẩn các lớp học, điều tra dịch tễ, theo dõi sức khỏe các trường hợp F1 để phát hiện sớm F0, hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch COVID-19;

- Lấy mẫu ngẫu nhiên nhóm ca bệnh để giải trình tự gen;

- Xét nghiệm cho toàn bộ F1, theo dõi sức khỏe theo quy định;

- Thông báo đến các trường có học sinh ở tại một tu viện tại quận Gò Vấp (đây là một ổ dịch mới phát hiện) theo học để được điều tra dịch tễ, xét nghiệm các trường hợp F1.

Theo Sức khỏe và Đời sống, cũng thông tin về vụ việc, Sở Y tế đã tổ chức họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của các quận, huyện có số ca mắc mới tăng cao để đề nghị các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, trong đó quan trọng nhất là tiêm chủng và bảo vệ người thuốc nhóm nguy cơ.

Trong thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học; tăng cường giám sát không để dịch lây lan; tổ chức tập huấn phát hiện sớm và xử trí ban đầu đối với các trường hợp nghi mắc, mắc COVID-19 phát hiện tại trường học cho nhân viên phụ trách y tế, giáo viên của các trường học.

Đồng thời phối hợp với UBND quận, huyện và ban quản lý ký túc xá các trường đại học kiểm soát và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh tại các ký túc xá; xem xét đề xuất thành lập khu cách ly y tế cho sinh viên là F0, F1.

Phối hợp ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất triển khai hoạt động phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất, hạn chế sự gián đoạn hoạt động sản xuất tại thành phố.

Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo HCDC triển khai kế hoạch giám sát sự lưu hành các biến chủng mới để chủ động có kế hoạch ứng phó. 

Bên cạnh đó, duy trì thường xuyên hoạt động tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhằm đảm bảo mỗi phường, xã đạt trên 75% dân số được tiêm đủ mũi theo quy định của Bộ Y tế và trên 90% người nguy cơ được tiêm chủng đủ.

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Từ khóa:   TP.HCM Covid-19 ca mới ổ dịch mới

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