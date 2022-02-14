Hà Nội: Lần đầu tiên ghi nhận hơn 3.500 ca COVID-19 trong 24 giờ

Tin y tế 14/02/2022 19:21

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 13/2 đến 18 giờ ngày 14/2 , trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.507 ca mắc COVID-19, trong đó có 557 ca cộng đồng và 2.950 ca đã cách ly.

Theo báo Tin Tức, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 13/2 đến 18 giờ ngày 14/2, Hà Nội ghi nhận 3.507 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong đó có 557 ca cộng đồng và 2.950 ca đã cách ly. Số ca mắc trong ngày 14/2 đã lập kỷ lục mới của Hà Nội kể từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay.

Các ca nhiễm mới phân bố tại 477 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (160); Chương Mỹ (154); Đống Đa (137); Nam Từ Liêm (125); Bắc Từ Liêm (110) 2. Số mắc cộng dồn tại Hà Nội Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 175.245 ca.

Theo Hà Nội mới, tính đến hết ngày 13/2, tại Hà Nội (gồm có bệnh viện trung ương và thành phố) đang có hơn 87.000 F0 (tăng hơn 3.000 F0 so với ngày 12-2) đang điều trị.

Trong đó, có hơn 83.500 F0 điều trị, theo dõi tại nhà (chiếm gần 96%). Ngoài ra, có 747 ca đang điều trị tại các cơ sở thu dung thành phố và quận, huyện. 3.138 bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện của Hà Nội (tầng 2 và 3). Số còn lại 338 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Theo VTV News, ở Y tế Hà Nội khuyến cáo, người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, hoặc mất khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19, hoặc liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội qua số điện thoại (0969.082.115 hoặc 0949.396.115) để được tư vấn...

Khai báo y tế hằng ngày trên ứng dụng PC-COVID-19, nhất là những người có biểu hiện ho, sốt để góp phần giúp các cơ quan y tế kịp thời phát hiện, phân loại những ca F0 trong cộng đồng, nhằm chặn đứng, khóa chặt nguồn lây nhiễm.

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