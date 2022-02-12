Nghệ An: Nghiêm cấm mua bán thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn về việc không được kinh doanh thuốc Molnupiravir.

Theo VTC News, thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng rao bán thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 tràn lan, không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá đắt đỏ. Trong khi theo quy định, thuốc này chỉ được cấp phát miễn phí cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo Sở Y tế Nghệ An, Molnupiravir là thuốc đang thử nghiệm lâm sàng, chưa được cấp phép lưu hành, chỉ được dùng miễn phí cho các bệnh nhân COVID-19 tham gia chương trình nghiên cứu. Việc mua bán, sử dụng sai mục đích đối với thuốc Molnupiravir là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân, giảm hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19.

Theo công văn của Sở Y tế Nghệ An, trong thời gian gần đây, Bộ Y tế có nhận được một số thông tin phản ánh việc rao bán thuốc Molnupiravir và đã ban hành văn bản yêu cầu Sở Y tế TP.HCM kiểm tra các thông tin về việc mua bán thuốc, kiểm tra hoạt động quản lý thuốc nghiên cứu tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở, bảo đảm tuân thủ đề cương nghiên cứu và các hướng dẫn, quy định hiện hành liên quan.

Để tránh hiện tượng sử dụng thuốc Molnupiravir sai mục đích tại Nghệ An, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An không được mua, bán thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir. Xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm.

Sở Y tế Nghệ An chấn chỉnh tình trạng mua bán trái phép thuốc Molnupiravir - Ảnh: VTC News

Theo báo Nghệ An, Bộ Y tế trước đó đã có một số văn bản đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng, chống Covid-19, trong đó có thuốc Molnupiravir và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, tăng giá thuốc bất hợp lý.

Mới đây, Bộ Y tế đã có thông tin báo chí về thuốc Molnupiravir và các cảnh báo, thận trọng khi dùng thuốc. Theo đó, để đảm bảo an toàn, hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc Molnupiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo, thận trọng của thuốc. Không tự ý mua, sử dụng thuốc Molnupiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường. Trong quá trình sử dụng thuốc Molnupiravir, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ để được tư vấn và xử trí kịp thời.