Phát hiện nhiều trường hợp dương tính với Covid-19 tại Nghệ An

Theo Người Lao Động, ngày 7/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 6/2 đến 6 giờ ngày 7/2), tại Nghệ An ghi nhận 845 ca mắc Covid-19 tại 15 địa phương (huyện Yên Thành: 211, huyện Nghi Lộc: 169, TP Vinh: 116, huyện Nam Đàn: 105, thị xã Cửa Lò: 58, huyện Hưng Nguyên: 43, huyện Thanh Chương: 41, huyện Diễn Châu: 33, huyện Quỳnh Lưu: 33, thị xã Hoàng Mai: 15, huyện Nghĩa Đàn: 8, huyện Quỳ Hợp: 8, huyện Tân Kỳ: 2, huyện Kỳ Sơn: 2, huyện Tương Dương: 1).

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, trong số 845 ca mắc Covid-19 mới tại Nghệ An, ghi nhận 428 ca có triệu chứng, 417 ca không có triệu chứng.

Trước đó, vào tối ngày 6/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 6-2, tại Nghệ An ghi nhận 580 ca mắc Covid-19 tại 15 địa phương. Tính từ 6 giờ ngày 6-2 đến 6 giờ ngày 7-2, tại Nghệ An ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới kỷ lục lên đến 1.425 ca.