Phát hiện nhiều trường hợp dương tính với Covid-19 tại Nghệ An

Trong đó có 146 ca cộng đồng tại 13 địa phương (TP Vinh: 43, huyện Hưng Nguyên: 26, huyện Yên Thành: 15, huyện Thanh Chương: 15, thị xã Cửa Lò: 12, huyện Diễn Châu: 10, huyện Nam Đàn: 9, huyện Quỳnh Lưu: 8, huyện Quỳ Hợp: 3, huyện Kỳ Sơn: 2, huyện Nghi Lộc: 1, huyện Nghĩa Đàn: 1, huyện Tân Kỳ: 1). Số còn lại 699 ca đã được cách ly từ trước (669 ca là F1, 25 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 2 ca trong khu cách ly, 3 ca từ nước ngoài về).

Theo Người Lao Động, ngày 7/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 6/2 đến 6 giờ ngày 7/2), tại Nghệ An ghi nhận 845 ca mắc Covid-19 tại 15 địa phương (huyện Yên Thành: 211, huyện Nghi Lộc: 169, TP Vinh: 116, huyện Nam Đàn: 105, thị xã Cửa Lò: 58, huyện Hưng Nguyên: 43, huyện Thanh Chương: 41, huyện Diễn Châu: 33, huyện Quỳnh Lưu: 33, thị xã Hoàng Mai: 15, huyện Nghĩa Đàn: 8, huyện Quỳ Hợp: 8, huyện Tân Kỳ: 2, huyện Kỳ Sơn: 2, huyện Tương Dương: 1).

Trước đó, vào tối ngày 6/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 6-2, tại Nghệ An ghi nhận 580 ca mắc Covid-19 tại 15 địa phương. Tính từ 6 giờ ngày 6-2 đến 6 giờ ngày 7-2, tại Nghệ An ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới kỷ lục lên đến 1.425 ca.

Theo TTXVN, tại Nghệ An, trong dịp Tết vừa qua, lượng người từ các địa phương có dịch trở về quê rất lớn. Phần lớn những người này khi trở về Nghệ An đã đến Trạm Y tế để khai báo y tế theo quy định, tuy nhiên vẫn còn nhiều người chấp hành chưa nghiêm quy định trong phòng dịch; chưa chủ động làm xét nghiệm có kết quả âm tính SARS-CoV-2 trước khi trở về địa phương, gia đình (RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên); chậm báo cáo với cán bộ y tế khi có bất thường về sức khỏe như quy định mà các địa phương và ngành Y tế đề ra.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, các địa phương trong tỉnh và ngành Y tế đang tiếp tục có những khuyến cáo và cách làm phù hợp trong phòng, chống dịch. Ngày 6/7, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thành Chương có thông báo hỏa tốc về việc các cơ sở giáo dục Mầm non tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 7/2 đến hết ngày 11/2. Các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở tổ chức dạy học trực tuyến bắt đầu từ ngày 7/2.

Trên địa bàn tỉnh, một số doanh nghiệp và trường học đã tổ chức hoặc khuyến cáo, yêu cầu cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh phải chủ động làm xét nghiệm có kết quả âm tính SARS-CoV-2 trước khi đến doanh nghiệp làm việc hoặc đến trường học (RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên). Với yêu cầu này, trong 2 ngày qua, nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được phát hiện thêm, trong đó có nhiều người không có triệu chứng bệnh hoặc có triệu chứng bệnh nhưng chủ quan hoặc vì các lý do khác nên đã không chủ động đi làm xét nghiệm.