Gần 400 thầy trò mắc Covid-19, hàng chục nghìn học sinh dừng đến trường tại một địa phương

Tin y tế 09/02/2022 14:25

Mới đây, lãnh đạo tại một địa phương cho biết đã ghi nhận 50 giáo viên và 331 học sinh mắc Covid-19. Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, nơi này đã cho rất nhiều học sinh nghỉ học.

Theo Tiền Phong, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, do diễn biến dịch Covid-19 đang phức tạp, địa phương buộc phải cho 58 trường chuyển học trực tiếp sang học trực tuyến hoặc nghỉ học. Cụ thể 21 trường học chuyển sang học trực tuyến, 37 trường mầm non, tiểu học nghỉ học. Tổng cộng có 18.348 học sinh nghỉ học và học trực tuyến.

Trong số các trường nghỉ học chủ yếu thuộc vùng dịch cấp độ 3, 4 và một số vùng có nguy cơ cao ở các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Nghi Xuân….

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, việc học tập của các trường nói trên sẽ tiếp tục khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Đối với những trường nghỉ học đã các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch nên không ảnh hưởng đến giáo viên và học sinh.

Theo VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho hay, việc thay đổi từ học trực tiếp sang học trực tuyến ở địa phương không ảnh hưởng nhiều đến giáo viên và học sinh.

“Từ đầu năm học đến nay, tùy vào tình hình dịch bệnh cũng có lúc phải chuyển sang các hình thức học khác nhau như học trực tuyến, giáo viên cũng đã quen với việc này. Các trường họ đã chủ động xây dựng kế hoạch, khi nào có học trực tuyến họ đã có kế hoạch học trực tuyến, còn khi nào có kế hoạch học trực tiếp thì họ xây dựng kế hoạch học trực tiếp nên không ảnh hưởng đến giáo viên và học sinh”, đại diện Sở GD-ĐT nói thêm.

Ông Cao Ngọc Châu, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết: “37 trường học cho học sinh nghỉ ở nhà, học trực tuyến là số liệu của ngày hôm qua. Còn hôm nay chúng tôi đang rà roát lại số liệu. Theo lịch nghỉ Tết thì ngày hôm qua tất cả các trường đều quay trở lại học bình thường, trừ những trường học diễn biến dịch phức tạp thì chuyển học trực tuyến hoặc tạm thời cho học sinh nghỉ học”.

Theo số liệu thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, tính đến thời điểm hiện tại có tới 381 học sinh và giáo viên là F0 (trong đó có 50 giáo viên, 331 học sinh). Riêng ngày hôm qua, toàn tỉnh Hà Tĩnh có gần 500 ca dương tính nCoV.

Ngày 6/2, Việt Nam ghi nhận 14.112 ca nhiễm COVID-19 mới, Hà Nội dẫn đầu với 2.797 ca

Ngày 6/2, Việt Nam ghi nhận 14.112 ca nhiễm COVID-19 mới, Hà Nội dẫn đầu với 2.797 ca

Tính từ 16h ngày 5/2 đến 16h ngày 6/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.112 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 14.105 ca ghi nhận trong nước.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Tĩnh thông tin Covid - 19 ca mới

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 47 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại