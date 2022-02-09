Gần 400 thầy trò mắc Covid-19, hàng chục nghìn học sinh dừng đến trường tại một địa phương

Mới đây, lãnh đạo tại một địa phương cho biết đã ghi nhận 50 giáo viên và 331 học sinh mắc Covid-19. Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, nơi này đã cho rất nhiều học sinh nghỉ học.

Theo Tiền Phong, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, do diễn biến dịch Covid-19 đang phức tạp, địa phương buộc phải cho 58 trường chuyển học trực tiếp sang học trực tuyến hoặc nghỉ học. Cụ thể 21 trường học chuyển sang học trực tuyến, 37 trường mầm non, tiểu học nghỉ học. Tổng cộng có 18.348 học sinh nghỉ học và học trực tuyến.

Trong số các trường nghỉ học chủ yếu thuộc vùng dịch cấp độ 3, 4 và một số vùng có nguy cơ cao ở các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Nghi Xuân….

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, việc học tập của các trường nói trên sẽ tiếp tục khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Đối với những trường nghỉ học đã các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch nên không ảnh hưởng đến giáo viên và học sinh.

Theo VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho hay, việc thay đổi từ học trực tiếp sang học trực tuyến ở địa phương không ảnh hưởng nhiều đến giáo viên và học sinh.

“Từ đầu năm học đến nay, tùy vào tình hình dịch bệnh cũng có lúc phải chuyển sang các hình thức học khác nhau như học trực tuyến, giáo viên cũng đã quen với việc này. Các trường họ đã chủ động xây dựng kế hoạch, khi nào có học trực tuyến họ đã có kế hoạch học trực tuyến, còn khi nào có kế hoạch học trực tiếp thì họ xây dựng kế hoạch học trực tiếp nên không ảnh hưởng đến giáo viên và học sinh”, đại diện Sở GD-ĐT nói thêm.

Ông Cao Ngọc Châu, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết: “37 trường học cho học sinh nghỉ ở nhà, học trực tuyến là số liệu của ngày hôm qua. Còn hôm nay chúng tôi đang rà roát lại số liệu. Theo lịch nghỉ Tết thì ngày hôm qua tất cả các trường đều quay trở lại học bình thường, trừ những trường học diễn biến dịch phức tạp thì chuyển học trực tuyến hoặc tạm thời cho học sinh nghỉ học”.

Theo số liệu thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, tính đến thời điểm hiện tại có tới 381 học sinh và giáo viên là F0 (trong đó có 50 giáo viên, 331 học sinh). Riêng ngày hôm qua, toàn tỉnh Hà Tĩnh có gần 500 ca dương tính nCoV.

Ngày 6/2, Việt Nam ghi nhận 14.112 ca nhiễm COVID-19 mới, Hà Nội dẫn đầu với 2.797 ca Tính từ 16h ngày 5/2 đến 16h ngày 6/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.112 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 14.105 ca ghi nhận trong nước.

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