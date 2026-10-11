Bệnh nhân là anh T.V.P. (34 tuổi, ngụ phường An Lạc, TPHCM). Theo lời kể, trước khi nhập viện, anh ăn hải sản, trong đó có “con sam”. Khoảng 40 phút sau, người đàn ông xuất hiện các triệu chứng tê môi, tê lưỡi, tê các đầu chi và nôn ói 2 lần.

Theo thông tin báo Dân trí , ngày 11/10, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, phụ trách một trạm cấp cứu vệ tinh thuộc mạng lưới Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc nặng.

Theo thông tin báo VietNamNet , theo bác sĩ Tuệ, sam và so biển có hình dáng tương tự, dễ bị nhầm lẫn khi đánh bắt, mua bán và chế biến. Trong khi đó, so biển có thể chứa tetrodotoxin, một loại độc tố thần kinh cực mạnh. Độc tố này cũng được ghi nhận ở một số loài sam móng ngựa châu Á.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu viêm dạ dày - ruột, viêm đại tràng do tác động của độc tố từ động vật biển. Sau khi được cấp cứu, anh được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi và điều trị do nghi ngộ độc tetrodotoxin .

Ngộ độc tetrodotoxin có thể gây tê bì, yếu cơ, liệt cơ hô hấp, dẫn đến suy hô hấp, ngừng thở và tử vong. Đáng lưu ý, việc nấu chín không bảo đảm loại bỏ được độc tố.

Để phòng ngừa ngộ độc, người dân tuyệt đối không ăn so biển, không tự bắt, mua hoặc chế biến sam khi chưa xác định chắc chắn loài.

Tháng 6/2025, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) từng tiếp nhận một người đàn ông 52 tuổi được chuyển từ tuyến dưới trong tình trạng suy hô hấp giảm oxy máu nặng, yếu liệt cơ toàn thân, chỉ số SpO2 chỉ còn 30%.

Trước đó, người bệnh tự chế biến và ăn so biển bắt được ở Cần Giờ. Khoảng 30 phút sau, ông xuất hiện các triệu chứng tê miệng, cứng hàm, tê lưỡi, yếu dần tay chân rồi nhanh chóng suy hô hấp. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy và chuyển đến khoa ICU.

Do đây là ca ngộ độc nặng và chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, các bác sĩ áp dụng kỹ thuật lọc máu hấp phụ độc chất liên tục. Sau 2 ngày điều trị tích cực, người bệnh qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo người dân không chủ quan với những món ăn tưởng chừng quen thuộc; tuyệt đối không ăn so biển và không tự bắt, mua hoặc chế biến sam khi chưa xác định chắc chắn loài.

“Nấu chín không bảo đảm loại bỏ được độc tố. Sau khi ăn, nếu xuất hiện các triệu chứng như tê môi, lưỡi, tay chân, yếu cơ hoặc nôn ói, người dân cần đến cơ sở y tế ngay. Nếu có biểu hiện khó thở, yếu liệt hoặc lơ mơ, cần gọi cấp cứu 115.

Trường hợp nạn nhân bất tỉnh, người xung quanh cần thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) nếu phù hợp và làm theo hướng dẫn của tổng đài cấp cứu”, bác sĩ khuyến cáo.