Diễn biến mới vụ hàng chục học sinh trường Bình Quới Tây nghi ngộ độc

Tin y tế 10/04/2026 09:44

Sở Y tế ghi nhận báo cáo nhanh từ Trạm Y tế phường Bình Quới và một số bệnh viện về việc có nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (tổng cộng 53 trẻ) đi khám vì các triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

Theo thông tin báo Dân Trí, tối 9/4, Sở Y tế TPHCM đã cập nhật thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới).

Theo đó, trong hai ngày 8-9/4, Sở Y tế ghi nhận báo cáo nhanh từ Trạm Y tế phường Bình Quới và một số bệnh viện về việc có nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (tổng cộng 53 trẻ) đi khám vì các triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

Cụ thể, Trạm Y tế phường Bình Quới tiếp nhận 2 ca, sức khỏe ổn định nên được cấp toa thuốc về và hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận 4 ca, trong đó 3 ca được cấp toa thuốc điều trị ngoại trú và 1 ca có chỉ định nhập viện. Đơn vị đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân.

Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 20 ca, trong đó 19 ca cho về và 1 ca theo dõi tại phòng cấp cứu; Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tiếp nhận 27 ca đến khám với các triệu chứng đau bụng, nôn ói và sốt, trong đó có 5 ca được điều trị ngoại trú và 22 ca nhập viện vào khoa Nhi, không có ca nghiêm trọng.

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Một học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây điều trị ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Báo Dân Trí. 

 

BSCKI Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó trưởng khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, các bệnh nhi nhập viện có triệu chứng chung là sốt cao kèm theo đau bụng từng cơn, tiêu chảy nhiều lần, ăn uống kém và nôn ói. Một số trường hợp có biểu hiện mất nước, mệt mỏi.

Qua thăm khám và đánh giá ban đầu, đa số bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa nhiều mức độ. Trẻ được điều trị bằng phác đồ truyền dịch để bù nước, điện giải, đồng thời sử dụng kháng sinh trong các trường hợp cần thiết nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Hiện tại, nhiều bệnh nhi đã có dấu hiệu cải thiện sau điều trị, nhưng vẫn còn một số trường hợp diễn tiến chậm, cần tiếp tục theo dõi sát để phòng ngừa biến chứng.

Bên giường bệnh, chị T. - phụ huynh bé G.L. - cho biết con chị đang học lớp 1 bán trú tại trường Bình Quới Tây. Ngày 7/4, bé có dùng bữa ăn tại trường và uống thêm sữa khi về nhà. Đến khoảng 22h cùng ngày, bé bắt đầu mệt, sau đó nôn ói và tiêu chảy liên tục trong đêm.

Ban đầu, người mẹ cho uống thuốc hạ sốt và theo dõi tại nhà. Tuy nhiên đến rạng sáng, thấy tình trạng bé nặng hơn, chị T. vội vã đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Tại đây, bé tiếp tục nôn ói và tiêu chảy nhiều lần, khiến gia đình rất lo lắng.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của các đơn vị, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện theo dõi sát tình hình, tuân thủ hướng dẫn điều trị và lấy mẫu xét nghiệm để tìm tác nhân.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật T{HCM (HCDC) phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, Trường Tiểu học Bình Quới Tây tiếp tục tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất để tìm nguyên nhân.

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, vào khoảng 11 giờ, ngày 8/4, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc một số học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói. Ngay sau đó, lực lượng gồm cán bộ phường, công an và trạm y tế đã có mặt tại trường để kiểm tra, xử lý.

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 Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) nơi xảy ra vụ ngộ độc. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Trường Tiểu học Bình Quới Tây hiện có 906 học sinh. Đến 15 giờ, ghi nhận 16 học sinh chủ động khai báo có triệu chứng bất thường. Qua khám sàng lọc, tổng cộng 41 học sinh có biểu hiện liên quan đến đường tiêu hóa, nôn ói, sốt và đau đầu.

Hai học sinh có triệu chứng nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh để theo dõi, gồm một trường hợp sốt kèm đau bụng nhiều và một trường hợp sốt kèm nôn ói. Các trường hợp còn lại được xử trí ban đầu tại trường bằng bù nước, giảm co thắt và được liên hệ phụ huynh đưa về nhà theo dõi.

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Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo lãnh đạo UBND phường. Lực lượng y tế và chính quyền địa phương có mặt từ khoảng 8h sáng để hỗ trợ, theo dõi tình hình.

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Từ khóa:   ngộ độc thực phẩm tin mới tin y tế

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