Bà T.T.H (47 tuổi) và ông L.H (43 tuổi) là 2 vợ chồng, cùng trú tại phường Phú Thủy đến nhập viện trong tình trạng tê môi, tê lưỡi, nôn ói, sùi bọt mép. Riêng ông L.H còn bị liệt tay, chân.

Theo thông tin VOV, chiều 21/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, sau khi được cấp cứu tích cực, 2 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn cá nóc trước đó đã được cứu sống.

2 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: VOV.

Sau khi cấp cứu, hiện cả hai bệnh nhân được chuyển ra Khoa Nội của bệnh viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Hiện tại, ông H. đã cử động được tay, chân. Bà H. sức khỏe dần ổn định, dự kiến có thể xuất viện sớm hơn vài ngày so với chồng.

Tuyệt đối không sử dụng cá nóc để làm thực phẩm. Ảnh: VOV.

Khai thác thông tin ban đầu, bà T.H cho biết, trưa 20/8, 2 vợ chồng cùng một người bạn đã ăn cá nóc gạo om bún, sau đó xuất hiện các triệu chứng trên. Riêng người bạn ăn cùng vẫn bình thường.

Theo các bác sỹ, một số loài cá nóc có chứa độc tố tetrodotoxin- một loại độc cực mạnh, không bị phá hủy bởi nhiệt độ khi nấu chín, có thể gây tê liệt cơ, ngừng thở và tử vong nhanh chóng nếu không được xử lý kịp thời.

Các y, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn cá nóc gạo. Ảnh: Báo Lao Động.

Ngành Y tế khuyến cáo, khi phát hiện người có dấu hiệu ngộ độc sau khi ăn cá (tê môi, tê tay chân, buồn nôn, khó thở...), cần đưa người bị ngộ độc đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được cấp cứu kịp thời.

